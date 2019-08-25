بالفيديو – أجويرو 400.. مانشستر سيتي يجهز على بورنموث بثلاثية ويواصل ملاحقة ليفربول

عاد مانشستر سيتي من بورنموث بثلاث نقاط، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويواصل ملاحقة ليفربول على الصدارة.

فاز مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابg هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ضغط أصحاب الأرض

بدأ بورنموث اللقاء بشكل جيد، وحاول الضغط على مانشستر سيتي من أجل التقدم المبكر.

وكاد إيدرسون مورايش يتعرض للطرد في الدقيقة الـ13 بعد عرقلة لويلسون بجانب خط التماس، لكن الحكم اكتفى ببطاقة صفراء.

وعكس اتجاه اللعب، رد مانشستر سيتي بهدف أول في الدقيقة الـ15 عن طريق سيرخيو أجويرو. تمريرة أرضية من زينشينكو، قابلها كيفين دي بروين بتصويبة، ولمسها المهاجم الأرجنتيني في المرمى.

الظروف عاندت بورنموث أكثر، فتعرض تشارلي دانييلز لإصابة، وشارك هاري ويلسون بدلا منه.

ثم أجهز مانشستر سيتي على بورنموث بهدف ثاني. سيلفا مرر كرة قصيرة على حدود منطقة الجزاء، استلمها ستيرلينج بشكل رائع ثم انفرد بالحارس ووضع الكرة بجانب الحارس بسهولة.

وقبل أن ينتهي الشوط الأول بقليل، سجل البديل هاري ويلسون هدف التقليص في الدقيقة الـ46 من كرة ثابتة نفذها بشكل رائع في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

وأجرى بيب جوارديولا أولى تبديلاته في الدقيقة الـ57 بدخول رودري بدلا من إلكاي جوندوجان.

وفي الوقت الذي حاول فيه بورنموث التعويض، رد أجويرو بهدف ثالث أنهى الأمور تماما في الدقيقة الـ63. ديفيد سيلفا استلم الكرة من أجويرو داخل منطقة الجزاء وركض بالكرة ثم تركها لأجويرو مرة أخرى أمام المرمى الذي سدد الكرة مباشرة في الشباك. هدف هو الـ400 لأجويرو في مسيرته، والـ99 له تحت قيادة بيب جوارديولا.

إيدي هاو مدرب بورنموث حاول التدخل، فأجرى تبديلين في الدقيقة الـ68 بدخول دوردان إيب ودومينيك سولانكي بدلا من أدم سميق وكالوم ويلسون.

في المقابل شارك رياض محرز بدلا من بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ78 مع مانشستر سيتي.

ثم كان التبديل الأخير لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ90 حين شارك جواو كانسيلو بدلا من كايل ووكر.

وبعد احتساب أربع دقائق وقت بدل من ضائع، انتهى الوقت دون خطورة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز مانشستر سيتي رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف ليفربول، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الرابعة في المركز الثامن.

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