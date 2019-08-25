تيمو بوكي.. هدية نورويتش المجانية

"النادي باع جوش ميرفي وجيمس ماديسون وحقق أرباحا تبلغ 36 مليون جنيه إسترليني ثم تعاقد مع تيمو بوكي كهدية مجانية، متى سنبدأ في رؤية بعض الأموال التي تدخل خزائن نورويتش سيتي، هذا إذا كان لدينا أي طموح للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي".

تيمو بوكي النادي : نورويتش سيتي نورويتش سيتي

"صفقة مجانية ولاعب سجل 12 هدفا خلال 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أتمنى حقا أن ينجح معنا ولكن النادي في حاجة ماسة إلى التوقيع مع ثنائي هجومي قوي لأن هذا اللاعب لا يشعرني بالارتياح".

التعليقات على خبر توقيع نورويتش سيتي مع المهاجم تيمو بوكي كانت أغلبها سلبية وغير راضية عن صفقة النادي الجديدة.

لاعب كبير السن انضم في صفقة مجانية للنادي قادما من الدوري الدنماركي ويلعب لمنتخب فنلندا، مواصفات لا ترضي جماهير الفريق الذي هدفه الأول هو العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

وما زاد من سخرية مشجعي نورويتش سيتي من الصفقة هو أن ناديهم حقق أرباحا أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني بعد بيع الثنائي جيمس ماديسون إلى ليستر سيتي وجوش ميرفي إلى كارديف سيتي.

لذا غلب طابع السخرية على تعليقات جماهير نورويتش سيتي بعد الإعلان عن صفقة ناديهم الثالثة في 30 يوليو 2018.

ومع سيل التعليقات الساخرة والغاضبة من الصفقة كان هناك اتجاه آخر لجماهير نورويتش سيتي تطالب بالصبر والانتظار ومشاهدة اللاعب الذي لن يضر الفريق خاصة أنه لم يكلف النادي أي أموال للتعاقد معه.

وكتب أحد جماهير نورويتش سيتي معلقا على الصفقة "هذا الرجل يبدو جيدا وما قدمه مع فريقه الدنماركي يبدو مثيرا للإعجاب".

وقال آخر "الجميع يتحدث أننا في حاجة إلى تعاقدات قوية في الهجوم وإذا كنت تشاهد كرة القدم الأوروبية سترى أن هذا اللاعب مناسب تماما لفريقنا بالإضافة إلى أنه صفقة مجانية، فلماذا تشتكي الجماهير منه، لا نملك ملايين الدولارات التي نستطيع بها التعاقد مع مهاجمين بحجم ليفاندوفسكي وجريزمان، لذلك أتوقع أنه سينهي الموسم مسجلا أكثر من 20 هدفا".

سخرية جماهير الفريق من الصفقة لم تمنع دانييل فراك من الإشادة بلاعبه الجديد الذي اختاره بنفسه قائلا: "تيمو بوكي مناسب تماما لأفكارنا في نورويتش سيتي".

محطات كروية كثيرة وتجارب مختلفة

بوكي البالغ من العمر 29 عاما بدأ مسيرته الكروية في فنلندا ثم انضم لصفوف فريق إشبيلية أتليتكو الإسباني ومنه إلى نادي إشبيلية الذي قضى معه فترة قصيرة.

عاد مرة أخرى إلى فنلندا ثم كانت له تجربة في ألمانيا مع فريق شالكه قبل أن ينتقل إلى سيلتك الإسكتلندي ومنه إلى بروندبي الدنماركي الذي تألقه معه قبل الانضمام إلى نورويتش.

وأضاف "نريد لاعب يناسب طريقة الفريق ويتمتع بتحركات ذكية ويستطيع الركض طوال المباراة في أماكن مختلفة للهروب من مدافعي الخصوم بالإضافة إلى ذلك يكون أيضا قادرا على تسجيل الأهداف وكل هذه المواصفات تتواجد في تيمو بوكي".

وبدأ المهاجم الفنلندي الانفجار مع فريقه.

وما توقع أحد المشجعين أن يسجل تيمو بوكي مع نورويتش أكثر من 20 هدفا في أول موسم له تحقق بالفعل.

عودة للبريميرليج وهداف التشامبيونشيب

أهداف كثيرة وتألق كبير وانتصارات متتالية لنورويتش في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لينتهي الموسم بتصدر فريق الكناري لترتيب الدوري ويعود مرة أخرى إلى البريميرليج.

والفضل الأول للمهاجم الفنلندي الذي لم يكلف ناديه أي جنيه إسترليني حين تعاقد معه، والذي سجل في موسمه الأول مع نورويتش 29 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الثانية.

ليفز بوكي أيضا بلقب هداف التشامبيونشيب.

وكانت مكافأة تيمو بوكي على تألقه مع نورويتش سيتي هي أن النادي جدد تعاقده ورفع راتبه الأسبوعي.

بدأ فريق نورويتش الاستعداد للمشاركة في الدوري الإنجليزي وكانت المباراة الأولى له ضد بطل أوروبا ليفربول في معقله أنفيلد.

أجواء كبيرة وصعبة على الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي أمام وصيف إنجلترا وبطل أوروبا.

4 أهداف متتالية لصلاح ورفاقه في شباك الكناري. الجميع توقع أن تكون مشاركة نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي لن تطول وسيعود مرة أخرى للدرجة الثانية بنهاية الموسم.

دقائق قليلة متبقية على نهاية المباراة. الكرة وصلت إلى المهاجم تيمو بوكي داخل منطقة الجزاء وبتصرف سريع سدد مباشرة على يمين الحارس أدريان ليسجل هدفه الأول في البريميرليج.

أداء طيب ظهر به بوكي في مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي رغم خسارة فريقه الكبيرة برباعية أمام ليفربول.

المباراة الثانية لفريق نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي ضد نيوكاسل يونايتد.

انفجار وتألق غير عادي للمهاجم الفنلندي بوكي وأنهى المباراة مسجلا 3 أهداف "هاتريك" فاز بهم فريقه على نيوكاسل.

ليكتب تاريخا جديدا له في الدوري الإنجليزي.

ويكون صاحب ثاني هاتريك في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد ثلاثية رحيم سترلينج في وست هام في الجولة الأولى.

بالفعل كان بوكي هدية مجانية لفريق نورويتش سيتي.

"منذ عامين لم أتخيل قط أنني سوف أسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي، إنها واحدة من أفضل المباريات التي لعبتها هنا في إنجلترا". كان هذا تصريح بوكي عن أهدافه الثلاثة في شباك نيوكاسل.

هداف البريميرليج

الأنظار أصبحت موجهة صوب تيمو بوكي والجميع يريد مشاهدته، كما كان الأكثر اختيارا في تشكيلات رواد لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" بعد الجولة الثانية من البريميرليج رغم أن نورويتش سيواجه تشيلسي.

ما يقرب من 400 ألف شخص من رواد لعبة الفانتازي اختاروا بوكي في تشكيلات فرقهم.

وانطلقت المباراة وسجل تشيلسي الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق، ليرد نورويتش بهدف التعادل في الدقيقة 6 بهدف سجله تود كانتويل وبصناعة من بوكي.

وعاد تشيلسي ليسجل الهدف الثاني ومرة أخرى رد نورويتش بالتعادل وهذه المرة بهدف لبطل حكايتنا تيمو بوكي، قبل أن يسجل البلوز هدفا في الدقائق الأخيرة من المباراة ويخطف الفوز.

ارتفع رصيد بوكي من الأهداف إلى 5 وتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 3 جولات فقط من المسابقة.

قبل أن يسجل رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي هدفا في شباك بورنموث ويتقاسم مع بوكي صدارة هدافي البريميرليج.

3 جولات فقط كانت كافية لأن يتحدث الجميع عن تيمو بوكي ويضعوه ضمن نجوم الدوري والمتوقع أن ينافس بقوة على لقب هداف البريميرليج مع نهاية الموسم.

فهل تتكرر تجربة جيمي فاردي مع تيمو بوكي بنهاية الموسم في الدوري الإنجليزي.

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