خاص جهاد جريشة لـ في الجول: لم أعتذر لـ الأهلي.. وهذا تفسير تصريحاتي

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 18:26

كتب : بسام أبوبكر

جهاد جريشة - الأهلي - بيراميدز

فسر جهاد جريشة الحكم الدولي تصريحاته الأخيرة بخصوص لقاء الأهلي وبيراميدز، مشددا "لم أعتذر لـ الأهلي".

جهاد جريشة أداء لقاء الأهلي وبيراميدز الذي انتهى بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر. لقاء شهد اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي المارد الأحمر.

وانتشر مقطع فيديو لجهاد جريشة في الأيام القليلة الماضية، يتحدث فيها عن المباراة و"الأخطاء" ولكن "تم تحريف تصريحاتي"، وفقا للحكم الدولي.

أخبار متعلقة

رئيس لجنة الحكام يرد على انتقاده بسبب العمل في قناة الأهلي.. وحقيقة إيقاف جهاد جريشة كانو سبورت الغيني يتأهل ويواجه الأهلي في دوري الأبطال المقاولون: الأهلي لم يطلب النحاس.. ونخطط لضم ثنائي أجنبي النجم الساحلي: المفاوضات مع الأهلي بشأن أزمة كوليبالي "مادية بحتة"

وقال جهاد جريشة: "لم أعتذر لـ الأهلي في تصريحاتي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأخطاء واردة في كرة القدم وتصريحاتي التي انتشرت لم أعتذر فيها نهائيا لـ الأهلي".

وواصل "تصريحاتي كانت مثل كل التصريحات التي قيلت عقب المباراة خلال كل القنوات الفضائية وعبر كل خبراء التحليل، بأن الأهلي يستحق ركلة جزاء. هذا فقط ما قلته".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أخرج بأي تصريحات تسيء لي. ما قلته تحدث عنه الجميع عقب المباراة، وهذا هو التفسير فقط لا غير ولم أعتذر لأي أحد".

وأتم "كرة القدم لعبة مليئة بالأخطاء والبعض قام بتحريف تصريحاتي".

اقرأ أيضا:

المستشار القانوني لاتحاد الكرة لـ في الجول: إلغاء الهبوط مسألة كروية لا تخضع لأحكام

اتحاد الكرة لـ في الجول: نعرض حكم إلغاء الهبوط على الشؤون القانونية.. وجلسة طارئة خلال ساعات

لماذا يعيش مانشستر يونايتد في حلقة لا تنتهي من العذاب

كانو سبورت الغيني يتأهل ويواجه الأهلي في دوري الأبطال

الطويلة لـ في الجول: حصلنا على حكم بإلغاء الهبوط.. سنصعد للفيفا والمحكمة الرياضية

كأس مصر الأهلي بيراميدز جهاد جريشة

نرشح لكم

أخر الأخبار

في إسبانيا - برشلونة يستقبل بيتيس سعيا لأول انتصار 8 دقيقة | أوروبا
كونتي: لوكاكو كان مهمشا في يونايتد 15 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - نيجيريا منافس مصر في ثمن نهائي بطولة العالم للناشئين 22 دقيقة | رياضات أخرى
محمد إبراهيم ومرعي وميدو جابر في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك 27 دقيقة | مصر
بالفيديو – صناعة الـ 25 ثانية تُسقط ميلان.. أودينيزي ينتصر 32 دقيقة | أوروبا
تيمو بوكي.. هدية نورويتش المجانية 39 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك 4 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

قد ينال إعجابك