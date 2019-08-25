فسر جهاد جريشة الحكم الدولي تصريحاته الأخيرة بخصوص لقاء الأهلي وبيراميدز، مشددا "لم أعتذر لـ الأهلي".

جهاد جريشة أداء لقاء الأهلي وبيراميدز الذي انتهى بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 16 من كأس مصر. لقاء شهد اعتراضات بالجملة من جانب لاعبي المارد الأحمر.

وانتشر مقطع فيديو لجهاد جريشة في الأيام القليلة الماضية، يتحدث فيها عن المباراة و"الأخطاء" ولكن "تم تحريف تصريحاتي"، وفقا للحكم الدولي.

وقال جهاد جريشة: "لم أعتذر لـ الأهلي في تصريحاتي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الأخطاء واردة في كرة القدم وتصريحاتي التي انتشرت لم أعتذر فيها نهائيا لـ الأهلي".

وواصل "تصريحاتي كانت مثل كل التصريحات التي قيلت عقب المباراة خلال كل القنوات الفضائية وعبر كل خبراء التحليل، بأن الأهلي يستحق ركلة جزاء. هذا فقط ما قلته".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أخرج بأي تصريحات تسيء لي. ما قلته تحدث عنه الجميع عقب المباراة، وهذا هو التفسير فقط لا غير ولم أعتذر لأي أحد".

وأتم "كرة القدم لعبة مليئة بالأخطاء والبعض قام بتحريف تصريحاتي".

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