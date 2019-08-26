المقاصة ينفي عبر في الجول تأجيل مباراته ضد الزمالك

الإثنين، 26 أغسطس 2019 - 11:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - مصر للمقاصة

نفى وليد هويدي مدير الكرة في مصر للمقاصة أنباء تأجيل مواجهة الفريق في دور الثمانية لكأس مصر ضد الزمالك.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تأجيل المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل، إلى يوم الجمعة.

وقال هويدي لـFilGoal.com: "لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق".

أخبار متعلقة

محمد إبراهيم ومرعي وميدو جابر في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك المقاصة يجدد عقد أحمد عادل لموسمين رئيس المقاصة: تم تجهيز الفريق لحصد البطولات.. جاهزون لمفاجأة الزمالك

وأردف "الفريق في الطريق لمعسكره بالإسكندرية ويواصل الاستعداد للمباراة".

الزمالك يواجه المقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب، وقائمة المقاصة شهدت تواجد الوافد الجديد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، إلى جانب عمرو مرعي القادم من صفوف بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وحصل الزمالك على كأس مصر 5 مرات في آخر 6 محاولات، وهو حامل اللقب الحالي.

ريكاردو جوميز لـ في الجول: الأهلي لم يتحدث معي.. ووكيله يوضح الموقف

اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إمكانية تعديل موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

وكيل معروف يوسف لـ في الجول: الزمالك استقر على إعارته.. و5 خيارات متاحة

اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب المنتخب الأربعاء لو سارت الأمور بشكل طبيعي

تعرف على جميع مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

الزمالك مصر للمقاصة في الكأس

نرشح لكم

أخر الأخبار

روما يفقد بيروتي لمدة شهرين 5 دقيقة | أوروبا
رسميا - باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب كافاني ومبابي 8 دقيقة | أوروبا
حصاد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.. تألق صلاح ولاعب يخطف الأضواء بعيدا عن الكبار 16 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: مهتمون بالتعاقد مع حسين السيد بشرط 31 دقيقة | الدوري المصري
طارق يحيى: الزمالك يحتاج فكر شيكابالا أكثر من مجهوده.. وإمام عاشور سيكون مفاجأة 52 دقيقة | مصر
كلوب: حينما أرحل عن ليفربول سأبتعد عن التدريب لمدة عام ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله 4 كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة ترشيحه مورينيو لتدريب الأهلي

قد ينال إعجابك