المقاصة ينفي عبر في الجول تأجيل مباراته ضد الزمالك

نفى وليد هويدي مدير الكرة في مصر للمقاصة أنباء تأجيل مواجهة الفريق في دور الثمانية لكأس مصر ضد الزمالك.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى تأجيل المباراة المقررة يوم الأربعاء المقبل، إلى يوم الجمعة.

وقال هويدي لـFilGoal.com: "لا صحة لتلك الأنباء على الإطلاق".

وأردف "الفريق في الطريق لمعسكره بالإسكندرية ويواصل الاستعداد للمباراة".

الزمالك يواجه المقاصة يوم الأربعاء المقبل في ربع نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب، وقائمة المقاصة شهدت تواجد الوافد الجديد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، إلى جانب عمرو مرعي القادم من صفوف بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وحصل الزمالك على كأس مصر 5 مرات في آخر 6 محاولات، وهو حامل اللقب الحالي.

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