كشف أسامة فرحات وكيل معروف يوسف لاعب وسط الزمالك استقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

وقال وكيل معروف يوسف: "اللاعب عقد جلسة اليوم الأحد مع مسؤولي الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الزمالك استقر على رحيل معروف يوسف على سبيل الإعارة وليس البيع. النادي يرفض تماما بيع معروف بشكل نهائي".

وواصل "نمتلك 5 عروض من أجل معروف يوسف. عرض من الشرطة العراقي و4 عروض من الدوري المصري".

وأشار "يوم الاثنين سيتم عقد جلسة جديدة مع معروف يوسف وسيتحدد من خلالها فريقه الجديد".

وأتم "إما البقاء في الدوري المصري أو الرحيل من جديد إلى الشرطة العراقي".

معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، وحصل معهم على لقب الدوري وجائزة أفضل لاعب أجنبي.

صاحب الـ26 عاما انضم لنادي الزمالك عام 2014 قادما من نادي اتحاد الشرطة، وحقق مع الفريق الأبيض لقب الدوري وثلاثة ألقاء لكأس مصر.

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