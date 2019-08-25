اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب المنتخب الأربعاء لو سارت الأمور بشكل طبيعي

كشف أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إعلان هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

اللجنة المكونة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تبحث عن بديل لـ خافيير أجيري الذي رحل عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح إسماعيل: "لو سارت الأمور بطبيعتها، سنعرف مدرب المنتخب يوم الأربعاء".

وأضاف عبر إم.بي.س مصر: "هناك مفاضلة جارية بين 6 أو 7 أسماء كما صرح عمرو الجنايني".

وأكمل: "سنفاضل بينهم من خلال معايير محددة".

وأتم: "كل المرشحين مصريين، هذه مسألة محسومة".

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قد صرّح لـ FilGoal.com قبل رحيله عن منصبه، أن لجنة إدارة اتحاد الكرة تنتظر عودة أشرف صبحي وزير الرياضة من تونس، للاستقرار على هوية المدرب. (طالع التفاصيل)

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