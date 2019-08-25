اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب المنتخب الأربعاء لو سارت الأمور بشكل طبيعي

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

كشف أسامة إسماعيل المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد إعلان هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

اللجنة المكونة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تبحث عن بديل لـ خافيير أجيري الذي رحل عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وصرّح إسماعيل: "لو سارت الأمور بطبيعتها، سنعرف مدرب المنتخب يوم الأربعاء".

أخبار متعلقة

اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إمكانية تعديل موعد السوبر بين الأهلي والزمالك زميله السابق باكيا: توجب علينا الاطمئنان على أجوجو.. أشعر بالسوء بالفيديو – هدف مُبهر وإصابة مبابي وكافاني.. سان جيرمان يكتسح تولوز جريزمان: الهدف الثاني في بيتيس؟ شاهدت ميسي يفعلها.. وهذا سر الاحتفال

وأضاف عبر إم.بي.س مصر: "هناك مفاضلة جارية بين 6 أو 7 أسماء كما صرح عمرو الجنايني".

وأكمل: "سنفاضل بينهم من خلال معايير محددة".

وأتم: "كل المرشحين مصريين، هذه مسألة محسومة".

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، قد صرّح لـ FilGoal.com قبل رحيله عن منصبه، أن لجنة إدارة اتحاد الكرة تنتظر عودة أشرف صبحي وزير الرياضة من تونس، للاستقرار على هوية المدرب. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

لجنة التخطيط في الأهلي تستقر على 3 مدربين "من مدارس مختلفة".. والحسم يقترب

بالفيديو - برشلونة يُمتع في غياب العظيمين.. وجريزمان يتصالح مع كامب نو

حوار بعيدا عن الكرة - رمضان: أول فيلم شاهدته في السينما "اللمبي".. وسر الـ59 جنيه ونصف

جهاد جريشة لـ في الجول: لم أعتذر لـ الأهلي.. وهذا تفسير تصريحاتي

تيمو بوكي.. هدية نورويتش المجانية

منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أدم وناس يزامل عطال في نيس 19 دقيقة | أوروبا
مدرب الأهلي - ديليو روسي.. بركان غضب داخل شخص خجول 27 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: نستأنف ضد إيقاف موكورو خلال أيام.. ولا صحة لمنعنا من التعاقدات 42 دقيقة | إفريقيا
مباشر كأس العالم للأندية لكرة اليد – الزمالك (27) نيويورك سيتي (18) الأبيض يوسع الفارق 52 دقيقة | رياضات أخرى
المدير الرياضي لبشكتاش: النني سيتواجد في إسطنبول الليلة للتوقيع معنا 59 دقيقة | أوروبا
19 لاعبا في قائمة الإسماعيلي الأولى للموسم الجديد.. وقيد الوحش لحفظ الحقوق ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي 2 حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري" 3 مدرب الأهلي – فوساتي.. "عدو اللاعبين" والخبير القاري الذي أراد مواجهة جوارديولا بـ15 لاعبا 4 فوساتي لـ في الجول: الأهلي اتصل بي بالفعل.. وهذا موقفي

قد ينال إعجابك