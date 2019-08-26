تعرف على جميع مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

اكتملت الفرق المتأهلة لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعد نهاية جميع مباريات الدور التمهيدي الأول من البطولة.

وشارك الأهلي والزمالك في الدور التمهيدي الأول للبطولة وفاز الأول على (اطلع بره) بطل جنوب السودان، والثاني على ديكاداها الصومالي.

ولم يشارك الترجي التونسي حامل اللقب في أخر نسختين للبطولة في الدور التمهيدي الأول.

وكانت أبرز مفاجآت الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا خروج فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمام جرين إيجلز بطل زامبيا.

كذلك خروج شبيبة القبائل الجزائري أمام المريخ السوداني.

وجاءت جميع مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

الأهلي (مصر) × كانو سبورت (غينيا الإستوائية)

الزمالك (مصر) × جينيراسيون فوت (السنغال

اتحاد العاصمة (الجزائر) × جور ماهيا (كينيا)

إيلكت سبور (تشاد) × الترجي (تونس)

الهلال (السودان) × إنييمبا (نيجيريا)

كارا (توجو) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

نواذيبو (موريتانيا) × الوداد البيضاوي (المغرب)

بترو أتليتكو (أنجولا) × كامبالا سيتي (أوغندا)

كوت دور (سيشيل) × صن داونز (جنوب إفريقيا)

الرجاء البيضاوي (المغرب) × النصر (ليبيا)

شبيبة القبائل (الجزائر) × هورويا (غينيا)

النجم الساحلي (تونس) × أشانتي كوتوكو (غانا)

زيسكو (زامبيا) × يانج أفريكانز (تنزانيا)

بلاتينوم (زيمبابوي) × دي سونجو (موزمبيق)

بريميرو دي أجوستو (أنجولا) × جرين إيجلز (زامبيا)

فوسا جونيور (مدغشقر) × تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

وتقام مباريات الذهاب أيام 13 و14 و15 سبتمبر، بينما تُلعب مواجهات الإياب أيام 27 و28 و29 من الشهر ذاته.

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