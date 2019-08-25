كشف أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، دراسة الاتحاد احتمالية تعديل موعد لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بسبب دوري أبطال إفريقيا.

السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مقرر إقامته في الـ 18 من شهر سبتمبر، ولكن قطبي الكرة المصرية يرتبطان بموعد ذهاب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا والمقرر له أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال أسامة إسماعيل: "اتحاد الكرة يدرس إمكانية تغيير موعد السوبر بين الأهلي والزمالك بسبب الارتباط الإفريقي للفريقين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعكف على دراسة إقرار مواعيد جديدة للموسم المحلي الجديد".

وتابع "سيُخذ في الاعتبار مواعيد مشاركات الفرق المصرية في بطولات إفريقيا وسيتم تحديد كل شيء".

الزمالك سيواجه جينيراسيون فوت السنغالي أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل في السنغال في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بدوره سيضرب موعدا مع كانو سبورت الغيني في غينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.

وتقام مباريات الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر في مصر للثنائي الأهلي والزمالك.

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