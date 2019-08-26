نفى المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز تلقي اتصالات من إدارة الأهلي بشأن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية توصل الأهلي لاتفاق مع المدرب البرازيلي لقيادة الفريق خلفا لمارتين لاسارتي.

وقال ريكاردو جوميز لـFilGoal.com: "لم أتلق اتصالات من مسؤولي الأهلي".

وأكمل "أنا في ريو دي جانيرو الآن، ولدي أمور أعمل عليها".

وواصل "نجلي هو وكيلي، ربما يكون تلقى اتصالات ويمكن سؤاله عن ذلك".

واتجه FilGoal.com لسؤال دييجو جوميز وكيل ونجل المدير الفني البرازيلي حول حقيقة تواصل الأهلي معه.

ولكن دييجو جوميز قال لـFilGoal.com: "الأهلي لم يتحدث معنا".

وتابع وكيل ومحامي المدرب "تلقينا اتصالات منذ شهر من وكلاء يعرضون علينا تدريب الزمالك، ولكن لم نتلق أي اتصالات رسمية من النادي وقتها".

واستدرك "لم يتصل بنا أي مسؤول من الأهلي في الفترة الماضية، ولم يتحدث معنا أي وكيل أيضا بشأن تدريب الأهلي".

وعن موقف المدرب البرازيلي في حال تلقي عرض من الأهلي، قال دييجو جوميز: "العمل في مصر ليس الخيار الأول لدى ريكاردو، لديه مشاريع أخرى".

وأتم "لدينا عروض من البرازيل ندرسها في الوقت الحالي، وإذا كان الأهلي يهتم بوالدي يمكن تقديم عرض والتحدث بشأنه وإذا كان النادي يمتلك مشروعا طموحا قد نغير من تفكيرنا".

وتولى ريكاردو صاحب الـ54 عاما تدريب باريس سان جيرمان عام 1996 ولمدة عامين فاز خلالهما بكأس فرنسا وكأس الرابطة، وبعدها عمل مع عدد من الأندية البرازيلية الكبيرة مثل فلامنجو وفاسكو دي جاما وساوباولو.

وتولى المدرب البرازيلي قيادة بوردو الفرنسي على فترتين، وموناكو ولكن لم يحقق أكثر من كأس الرابطة مع بوردو في الولاية الأولى.

ويمتلك ريكاردو جوميز تجربة عربية قصيرة مع النصر السعودي في موسم 2017-2018 ولكنه رحل بعد أول 4 جولات من الدوري وبعدما ودع البطولة العربية التي أقيمت في مصر من الدور الأول بخسارتين من الفتح المغربي 4-0 والزمالك 2-1، وتعادل مع العهد اللبناني 1-1.

وخلال مسيرته التدريبية، لم يفز جوميز بأي بطولة دوري سوى بطولة الدرجة الثانية في البرازيل عام 2015 مع بوتافوجو.

وكان الأهلي أعلن اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي أن لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل استقرت على ثلاثة مدربين أجانب من أجل الاختيار بينهم وحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد، ولكن يبدو أن ريكاردو جوميز ليس من ضمنهم. ( اقرأ التفاصيل )

اقرأ أيضا:

لجنة التخطيط في الأهلي تستقر على 3 مدربين "من مدارس مختلفة".. والحسم يقترب

بالفيديو - برشلونة يُمتع في غياب العظيمين.. وجريزمان يتصالح مع كامب نو

حوار بعيدا عن الكرة - رمضان: أول فيلم شاهدته في السينما "اللمبي".. وسر الـ59 جنيه ونصف

جهاد جريشة لـ في الجول: لم أعتذر لـ الأهلي.. وهذا تفسير تصريحاتي

تيمو بوكي.. هدية نورويتش المجانية