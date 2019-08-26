تعرض عبد الله بكري مدافع بيراميدز لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة إيتوال دي كونغو في إياب الدور التمهيدي من بطولة الكونفدرالية.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وتأهل بيراميدز إلى الدور الثاني بعد الفوز على الفريق الكونغولي بهدف نظيف، وكان قد تغلب عليه ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخرج عبد الله بكري اضطراريا في الدقيقة 21 من عمر المباراة بسبب الإصابة وحل أحمد منصور بدلا منه.

وعلم FilGoal.com أن تشخيص الإصابة كان مزق في العضلة الخلفية.

وتحدد أن يعود اللاعب إلى التدريبات مرة أخرى خلال 7 إلى 10 أيام.

ويلعب بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري في الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 13 و14 و15 سبتمبر المقبل أما الإياب ففي أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا

ريكاردو جوميز لـ في الجول: الأهلي لم يتحدث معي.. ووكيله يوضح الموقف

اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس إمكانية تعديل موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

وكيل معروف يوسف لـ في الجول: الزمالك استقر على إعارته.. و5 خيارات متاحة

اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب المنتخب الأربعاء لو سارت الأمور بشكل طبيعي

تعرف على جميع مواجهات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا