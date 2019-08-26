سيحارب السرطان بكرة القدم.. ميهايلوفيتش يفي بوعده

ظهر سينيسا ميهايلوفيتش المدير الفني لبولونيا على دكة فريقه في مباراة الجولة الأولى للدوري الإيطالي ضد فيرونا، خبر يبدو عاديا حتى تعلم أن ميهايلوفيتش تم تشخيصه بسرطان الدم مع نهاية الموسم الماضي.

ظهور ميهايلوفيتش في المباراة كان مفاجئا خاصة أن المدرب أمضى الشهر الماضي كله في علاج منفرد.

ولكن ميهايلوفيتش كان قد وعد لاعبيه إنه سيكون بجانبهم في أول مباراة في الموسم حسبما تقول وكالة AFP.

وقال الصربي بعد تشخيصه بالمرض: "سأواجه المرض بشجاعة، مثلما فعلت دائما. لا أطيق الانتظار للذهاب للمستشفى لبدء العلاج".

وأردف "هو مرض عنيف، لكن يمكن أن أهزمه".

وتعادل بولونيا مع فيرونا 1-1، ليبدأ موسمه الجديد بطريقة متوسطة مثل مركزه الموسم الماضي، المركز العاشر.

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