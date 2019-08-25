حوار بعيدا عن الكرة - رمضان: أول فيلم شاهدته في السينما "اللمبي".. وسر الـ59 جنيه ونصف

أول فيلم شاهده في السينما وأول أجر له وغيرها من الإجابات عن أسئلة بعيدة عن كرة القدم.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

كل هذا وأكثر جاوب عليه رمضان صبحي نجم الأهلي.

وأجرى الموقع الرسمي للأهلي حوارا بعيدا عن كرة القدم مع رمضان صبحي ينقله لكم FilGoal.com.

ما هي رياضتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم؟

التنس

من هو مطربك المفضل؟

عمرو دياب وتامر حسني

أكثر شخص كان حريصا على تشجيعك؟

والدي رحمة الله عليه وفي إحدى المرات المدرب استبعدني من التدريبات لأنني كنت أؤدي بمستوى سيء وظللت أبكي لكن والدي ظل يشجعني حتى عدت مرة أخرى للتدريبات وقدمت مستوى مميز.

أول أجر لك في كرة القدم؟

59 جنيه ونصف في النادي الأهلي، وكان يجب أن أحضر لهم نصف جنيه لأحصل على 60 جنيه كاملة.

أول فيلم شاهدته في السينما؟

اللمبي

أول سيارة كنت تقودها؟

سيارة زوج أختي وتعرضت لحادثة في أول مرة أقود فيها السيارة.

أكثر مكان تفضل السفر إليه؟

في الوقت الحالي الساحل الشمالي لأنه قريبا من القاهرة.

شيء لا تحبه في شخصيتك؟

العصبية

مباراة لا تنساها مع الأهلي؟

لقاء السوبر المصري عام 2015 ضد الزمالك في الإمارات

أول بنت عرفتها في حياتك؟

كانت زميلتي في الحضانة وكنت أحرص على توصيلها إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي.

الممثل الكوميدي المفضل لك؟

محمد هنيدي وأحمد حلمي وأحمد فهمي.

أكثر فيلم تحبه؟

صعيدي في الجامعة الأمريكية

تفضل الملابس الكلاسيك أم الكاجوال؟

الكاجوال

ميسي أم رونالدو؟

رونالدو.

فيسبوك أم إنستجرام؟

إنستجرام

الشتاء أم الصيف؟

كلاهما

من هو أكثر لاعب في الفريق تمزح معه دائما؟

حسين السيد.

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