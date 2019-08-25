لجنة التخطيط في الأهلي تستقر على 3 مدربين "من مدارس مختلفة".. والحسم يقترب

استقرت لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من أجل الاختيار بينهم وحسم ملف المدرب الأجنبي الجديد.

ولم يذكر الأهلي في بيانه الرسمي أسماء الثلاثة مدربين، مشيرا إلى "من مدارس كروية مختلفة يتم اختيار أحدهم لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".

اختيارات لجنة التخطيط جاءت في ضوء عوامل رئيسية أبرزها "إنجازات المدرب مع الفريق التي تولى مسؤوليتها، وبصمته على الأداء، والاستقرار في مكان عمله، ومقومات الشخصية، وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل"، وفقا للبيان الرسمي.

وكثفت لجنة التخطيط مفاوضاتها مع الثلاثي لمعرفة شروط التعاقد وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، "على أن يتم عرض الملف كاملا من خلال اللجنة على محمود الخطيب رئيس النادي والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتفاء مدير فني يحقق طموحات الأهلي وجماهيره".

وقطعت اللجنة "شوطا كبيرا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر خلال الفترة المقبلة"، وفقا للبيان.

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