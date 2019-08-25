بالفيديو - برشلونة يُمتع في غياب العظيمين.. وجريزمان يتصالح مع كامب نو

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 22:58

كتب : زكي السعيد

جريزمان - برشلونة - بيتيس

فاز برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب كامب نو، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

أهداف برشلونة سُجلت بواسطة: أنطوان جريزمان (مرتين)، وكارليس بيريز، وجوردي ألبا، وأرتورو فيدال. فيما سجل نبيل فقير، ولورين مورون هدفي بيتيس.

ليحصد برشلونة أول 3 نقاط ويتقدّم إلى المركز التاسع، ويظل رصيد بيتيس بلا نقاط في المركز 20 –الأخير-.

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برشلونة دخل المباراة في ظروف عصيبة، لتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام أتليتك بلباو، في غياب القائد ليونيل ميسي، بالإضافة إلى لويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

ليضطر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إلى التعويل على كارليس بيريز إلى جوار أنطوان جريزمان في خط الهجوم.

ورغم النشاط الهجومي لـ برشلونة في الدقائق الأولى، إلا أن أول أهداف المباراة كان من نصيب أصحاب الأرض.

نبيل فقير تلقى تمريرة بينية أنيقة من لورين مورون في الدقيقة 15، والجناح الفرنسي أطلق تسديدة أرضية يسارية سكنت شباك برشلونة، معلنة عن تقدم مبكر لـ بيتيس.

فقير حاول مجددا في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة، لكن مارك أندري تير شتيجن تصدى للكرة.

في الدقائق التالية، هاجم برشلونة بشراسة لإدراك التعادل، ووقف سيدني مدافع بيتيس في وجه تسديدة مواطنه البرازيلي رافينيا من مسافة قريبة في الدقيقة 39، لتخرج الكرة إلى ركنية.

ولأن الضغط يولّد الانفجار، فقد كانت الدقيقة 42 موعدا للحظة تاريخية في مسيرة أنطوان جريزمان.

بعد 13 مباراة سابقة على ملعب كامب نو، أخيرا تمكن جريزمان من التسجيل على ملعب برشلونة.

المهاجم الفرنسي تلقى تمريرة طولية رائعة من سيرجي روبيرتو، ليسدد على الطائر بقوة كبيرة، كرة استقرت في شباك بيتيس معلنة التعادل.

جريزمان حضر كضيف إلى كامب نو في 5 مناسبات رفقة بيتيس، وفي 8 مباريات مع أتليتكو مدريد، دون أن يعرف طعم التسجيل.

وفي أولى مبارياته على كامب نو مع برشلونة سجل هدفين، أمر لم يحققه أي لاعب لـ برشلونة في القرن 21.

مع بداية الشوط الثاني، استأنف جريزمان عملية حمل برشلونة على عاتقه، فأضاف الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة بالدقيقة 50.

ليسجل جريزمان ثنائيته الشخصية الأولى في عام 2019، ويرفع رصيده من الأهداف في مسيرته بالدوري الإسباني إلى 135 إجمالا.

بطل العالم دخل قائمة أعلى 30 هدافا في تاريخ الدوري الإسباني، وهو ثاني أكثر الفرنسيين تسجيلا خلف كريم بنزيمة صاحب الـ150 هدفا.

أرقام رائعة، واحتفال أنيق على طريقة ليبرون جيمس.

برشلونة لم يرحم ضيفه، فأضاف بيريز (21 عاما) هدفا ثالثا بتسديدة أرضية ماكرة في الدقيقة 56.

ثم جاء الدور على جوردي ألبا في الدقيقة 60، وهو هدفه الـ16 بقميص برشلونة طوال مسيرته.

خماسية برشلونة اكتملت في الدقيقة 76 بواسطة البديل أرتورو فيدال الذي أطلق قذيفة رائعة بعد عرضية جريزمان.

في الدقيقة 78 وعندما أدرك فالفيردي أن نقاط المباراة صارت في جيبه، قرر إقحام أنسو فاتي من غينيا بيساو، من مواليد 2002، عمره 16 عاما، و9 أشهر، و25 يوما.

بيتيس ورغم ابتعاد المبارة عن براثنه، لكن مهاجمه لورين أبى إلا أن يترك بصمة رائعة بهدف ثانٍ ممتاز عن طريق تسديدة قوية بعيدة المدى في الدقيقة 79.

المراهق فاتي انطلق في الدقائق التالية من الجهة اليمنى، وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

حامل اللقب عاد إلى الطريق الصحيح.

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