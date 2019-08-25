زميله السابق باكيا: توجب علينا الاطمئنان على أجوجو.. أشعر بالسوء

فات الأوان، هكذا كانت نبرة حديث ديريك بواتينج عند تذكره زميله الراحل جونيور أجوجو.

المهاجم الأسبق لمنتخب غانا والزمالك توفي قبل 3 أيام بعد أن قضى السنوات الأخيرة من حياته في مشاكل صحية عنيفة.

وبواتينج الذي زامله لعدة سنوات في منتخب غانا، لام نفسه على عدم مساندته في الوقت الصعب.

لاعب وسط خيتافي وفولام السابق قال: "عندما نكون في المعسكر، نُظهر الحب للجميع. لكن الأمر لا يظل على حاله بعد انتهاء المعسكر، وهذا وضع خاطئ للغاية".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع "غانا ويب": "الآن من المحزن أن أقول كل ذلك بعد وفاته. هذا سيئ، توجب علي الاطمئنان عليه".

وأتم باكيًا: "توجب على بقية اللاعبين أن يطمئنوا عليه أيضا، يتملكني شعور سيئ للغاية".

وكان أجوجو قد توفي في العاصمة الإنجليزية لندن صباح الخميس الماضي.

وعانى أجوجو من سكتة دماغية في 2014، تسببت له في مشاكل بالنطق وشلل جزئي في أطرافه.

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