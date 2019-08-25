ديسابر: خبرات لاعبي بيراميدز سبب الفوز على إيتوال الكونغولي

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن خبرات لاعبي فريقه حسمت الفوز على إيتوال الكونغولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز كرر فوزه على إيتوال دو كونغو الكونغولي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بهدف دون رد، بعدما فاز في الذهاب بنتيجة 4-1.

وقال ديسابر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "خبرات لاعبي الفريق كان لها دورا هاما في تحقيق الفوز".

وأضاف "الفارق بين الفريقين كان بسبب خبرات لاعبينا".

وأكمل "حضرنا جيدا للمباراة ولعبنا بتوازن دفاعي وهجومي".

وأتم تصريحاته "سعيد أيضا بمشاركة بعض اللاعبين الجدد في المباراة مثل محمود حمادة وأيضا بالمنافسة الشرسة بين جميع لاعبي بيراميدز لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق".

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

اقرأ أيضا:

جهاد جريشة لـ في الجول: لم أعتذر لـ الأهلي.. وهذا تفسير تصريحاتي

تيمو بوكي.. هدية نورويتش المجانية

المستشار القانوني لاتحاد الكرة لـ في الجول: إلغاء الهبوط مسألة كروية لا تخضع لأحكام

رسميا – محمد شريف إلى إنبي

محمد إبراهيم ومرعي وميدو جابر في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك