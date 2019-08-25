ديسابر: خبرات لاعبي بيراميدز سبب الفوز على إيتوال الكونغولي

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 21:13

كتب : عاطف شادي

عمر جابر - بيراميدز - ايتوال دو كونجو

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز أن خبرات لاعبي فريقه حسمت الفوز على إيتوال الكونغولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز كرر فوزه على إيتوال دو كونغو الكونغولي في إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بهدف دون رد، بعدما فاز في الذهاب بنتيجة 4-1.

وقال ديسابر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "خبرات لاعبي الفريق كان لها دورا هاما في تحقيق الفوز".

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وأضاف "الفارق بين الفريقين كان بسبب خبرات لاعبينا".

وأكمل "حضرنا جيدا للمباراة ولعبنا بتوازن دفاعي وهجومي".

وأتم تصريحاته "سعيد أيضا بمشاركة بعض اللاعبين الجدد في المباراة مثل محمود حمادة وأيضا بالمنافسة الشرسة بين جميع لاعبي بيراميدز لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق".

وتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

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