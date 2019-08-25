كونتي: لوكاكو كان مهمشا في يونايتد

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان، بمهاجمه الجديد روميلو لوكاكو.

لوكاكو انتقل إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 65 مليون يورو.

وصرّح كونتي: "لوكاكو حضر إلينا مليئا بالحماس، إنه فتى مبتهج، وقد دخل قلب الفريق سريعا".

وأضاف: "كان مهمشا في مانشستر يونايتد لفترة، لذا هو ليس لائقا بنسبة 100%، لكنه يمتلك قدرات رائعة ويستطيع التطور".

وأتم: "حاولت إشراكه إلى جوار لاوتارو مارتينيز، وماتيو بوليتانو، وسيباستيانو إسبوسيتو، وأنا سعيد بالتوافق الذي حدث بينهم".

ويقود كونتي فريق إنتر في موسمه الأول، ويسعى لإعادة النيراتزوري إلى منصات التتويج.

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