بيراميدز يجدد فوزه على إيتوال دو كونجو ويواصل مغامرة الكونفدرالية

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 18:37

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - ايتوال دو كونجو

فاز بيراميدز على مضيفه إيتوال دو كونجو من دولة الكونغو برازافايل، بهدف دون رد، في إياب دور الـ 64 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

إسلام عيسى سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، ليصل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى 5-1.

بيراميدز كان قد انتصار ذهابا في ملعب الدفاع الجوي بنتيجة 4-1، ليواصل مغامرته الإفريقية الأولى في تاريخه بنجاح.

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الفريق المصري يلتقي في دور الـ 32 مع شباب بلوزداد الجزائري الذي تفوق على القطن التشادي 4-0 في مجموع المباراتين.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر في مصر، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

بيراميدز كاد أن يتقدم على إيتوال دو كونجو في الدقيقة 15 بواسطة إيريك تراوري الذي أهدر هدفا مؤكدا.

في الدقيقة 21، اضطر الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز إلى اجراء تغييره الأول اضطراريا، وسحب عبد الله بكري المصاب، وعوّضه بـ أحمد أيمن منصور.

إسلام عيسى المنتقل في هذا الصيف من المصري، أهدر فرصة افتتاح التسجيل بالدقيقة 28، قبل أن يعود ويتقدم لـ بيراميدز في الدقيقة 32.

عمر جابر انطلق من الجهة اليمنى، تبادل الكرة مع تراوري، أرسل عرضية، وإسلام عيسى تكفل بالتسجيل.

هجمات بيراميدز تواصلت، لينقذ حارس مرمى إيتوال هدفا مؤكدا في الدقيقة 36 ويحرم تراوري من التسجيل.

في الشوط الثاني واصل بيراميدز الهجوم وأهدر عدة فرص بواسطة إيريك تراوري وإسلام عيسى، ليكتفي بهدف وحيد.

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