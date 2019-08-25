رئيس الزمالك: لست سعيدا وميتشو أخذ حقه من اللاعبين.. والـ VAR سيريح الجميع

الأحد، 25 أغسطس 2019 - 11:12

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - ديكاداها

قال رئيس الزمالك إنه ليس سعيدا بأداء الفريق أمام ديكيداها الصومالي، رغم الفوز بسداسية.

رئيس الزمالك تحدث لقناة المحور قائلا: "لست سعيدا، وانطباعي وصل للاعبين".

أخبار متعلقة

رئيس الزمالك: ثروت سويلم خسارة لاتحاد الكرة.. عرضت عليه منصب المدير التنفيذي 4 أفكار طبقها ميتشو في ظهوره الأول مع الزمالك أمام ديكاداها حارس ديكاداها: لا مشكلة في الخسارة أمام الزمالك.. نشارك لأول مرة في دوري الأبطال

وأردف "المدرب ميتشو أخذ حقه من اللاعبين في غرفة الملابس في وجود أمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

وشدد "هناك لاعبين كانوا يتعالوا على الكرة ومستهترين، دون ذكر أسماء".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن تطبيق تقنية الـVAR مع بداية الدور الثاني للدوري حسبما أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة قائلا: "سيريح الجميع، تطبيق الـ VAR في المباراة الواحدة أرخص من استقدام حكم أجنبي، الأمر سيحقق العدالة".

وأتم "أنا متفائل بعمرو الجنايني".

اقرأ أيضا

حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

تقارير سعودية: أهلي جدة في مفاوضات مع جروس

4 أفكار طبقها ميتشو في ظهوره الأول مع الزمالك أمام ديكاداها

النجم الساحلي: المفاوضات مع الأهلي بشأن أزمة كوليبالي "مادية بحتة"

مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: اقتربنا من ضم جناح اتحاد طنجة

الزمالك رئيس الزمالك في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

موسم ميلان.. حان وقت الإجابة 8 دقيقة | أوروبا
ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في أرسنال بداية للمزيد 21 دقيقة | أوروبا
مؤتمر طلعت يوسف: نحترم قدرات العربي الكويتي.. ونسعى للتتويج بالبطولة العربية 40 دقيقة |
8 أرقام تحققت من فوز الزمالك على ديكاداها 44 دقيقة | إفريقيا
متعب: حسام البدري كان "بيتلككلي".. ولم ينفذ وعده أكثر من مرة 47 دقيقة | الدوري المصري
تقرير فرنسي: بوردو قد يكون محطة النني المقبلة.. وموقف جالاتاسراي 55 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 3 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب 4 تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ عن مباراة الزمالك

قد ينال إعجابك