رئيس الزمالك: لست سعيدا وميتشو أخذ حقه من اللاعبين.. والـ VAR سيريح الجميع

قال رئيس الزمالك إنه ليس سعيدا بأداء الفريق أمام ديكيداها الصومالي، رغم الفوز بسداسية.

رئيس الزمالك تحدث لقناة المحور قائلا: "لست سعيدا، وانطباعي وصل للاعبين".















































































































































































































































وأردف "المدرب ميتشو أخذ حقه من اللاعبين في غرفة الملابس في وجود أمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

وشدد "هناك لاعبين كانوا يتعالوا على الكرة ومستهترين، دون ذكر أسماء".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن تطبيق تقنية الـVAR مع بداية الدور الثاني للدوري حسبما أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المديرة لاتحاد الكرة قائلا: "سيريح الجميع، تطبيق الـ VAR في المباراة الواحدة أرخص من استقدام حكم أجنبي، الأمر سيحقق العدالة".

وأتم "أنا متفائل بعمرو الجنايني".

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