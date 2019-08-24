النجم الساحلي: المفاوضات مع الأهلي بشأن أزمة كوليبالي "مادية بحتة"

وقال قيس عاشور عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد حلول لأزمة اللاعب إلا الحلول المادية فقط لأنه هناك قضية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "غدا الأحد سندخل في مفاوضات مع الأهلي لحل هذه الأزمة وأتمنى الوصول إلى اتفاق بين الطرفين".

وأكمل "علاقتنا بالأهلي ممتازة ودائما ما نستقبل الفريق المصري في تونس بشكل مميز".

وأتم تصريحاته "ولكن المفاوضات مع الأهلي بشأن كوليبالي ستكون مادية فقط وسنحاول التوصل لاتفاق مع النادي الأحمر من أجل إيجاد طريقة لتسديد المبلغ المحدد".

وكان كوليبالي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وبعد رحيله عن الأهلي أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن ضمه لكوليبالي رسميا في أغسطس 2018.

ولم يشارك كوليبالي مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي مؤخرا.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.

طالع أيضا

شاهد - إبداع صلاح أمام أرسنال

ماذا قال كلوب عن هدف صلاح أمام أرسنال

إيمري يُعلق على ركلة جزاء صلاح

برشلونة في ورطة

جوارديولا "المزيف" يصدم ريال مدريد