كشف مصدر داخل وادي دجلة عن اقتراب الفريق من ضم جناح مغربي من فريق اتحاد طنجة.

وقال المصدر الذي فضل عدم اسمه لـFilGoal.com: "ننتظر وصول الجناح المغربي عبد الكبير الوادي عصر غد الأحد لإتمام التعاقد معه".

وأضاف "سيوقع معنا على عقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة".

المصدر واصل "أتممنا الاتفاق مع اللاعب ومع فريقه اتحاد طنجة، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي فور وصوله لمصر".

وأتم "اللاعب تنازل عن جزء من مستحقاته لإتمام الصفقة، وسيصل مصر عصر غد الأحد ليوقع العقود وينضم للتدريبات بعد غدا".

عبد الكبير الوادي يلعب لاتحاد طنجة منذ بداية الموسم المنقضي، قادما من فريق الرجاء البيضاوي، ويلعب كجناح أيسر.

صاحب الـ26 عاما شارك في 27 مباراة في الموسم الماضي. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

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