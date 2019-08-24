تقارير سعودية: أهلي جدة في مفاوضات مع جروس

على ما يبدو فإن كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لـ الزمالك، على أعتاب العودة من جديد إلى أهلي جدة السعودي.

صحيفة (مكة) السعودية كشفت في تقرير حصري لها دخول نادي أهلي جدة في مفاوضات مع جروس من أجل إعادته من جديد لقيادة الفريق السعودي.

مصادر من داخل نادي أهلي جدة كشفت للصحيفة السعودية "فتح خط ساخن مع جروس، والتفاوض معه للعودة للإشراف على الفريق للمرة الثالثة".

إدارة نادي أهلي جدة ترى "جروس هو رجل المرحلة والأنسب لقيادة أهلي جدة"، وفقا للتقرير السعودي.

من جانبها، أشارت صحيفة (المواطن) السعودية إلى "إدارة أهلي جدة تُفكر في إقالة برانكو إيفانكوفيتش من منصبه كمدير فني للفريق بسبب سوء النتائج".

نادي أهلي جدة أصدر بيانا يوم الخميس جدد من خلاله الثقة في برانكو بعد التعثر الأول في الدوري السعودي، ولكن " من باب تحفيز المدرب لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة، ومن ثم البحث عن جهاز فني جديد للتعاقد معه بهدوء تام"، وفقا للتقارير السعودية.

أهلي جدة تعثر في بداية الدوري السعودي بالتعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام العدالة.

جروس صاحب الـ 65 عاما سبق له تدريب أهلي جدة مرتين وقاده للتتويج بثلاث بطولات.

حقق كأس دوري المحترفين في 2014 وإعادة اللقب إلى خزائن النادي بعد أن فشل في تحقيقه لمدة زادت على 30 عاما، إضافة إلى تحقيقه مع الأهلي بطولة كأس ولي العهد في 2015، وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2016.

طالع أيضا

شاهد - إبداع صلاح أمام أرسنال

ماذا قال كلوب عن هدف صلاح أمام أرسنال

إيمري يُعلق على ركلة جزاء صلاح

برشلونة في ورطة

جوارديولا "المزيف" يصدم ريال مدريد