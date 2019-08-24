حازم إمام يشيد بقرار ميتشو ضد بامبو: إذا كان بسبب ما فعله

السبت، 24 أغسطس 2019 - 23:14

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك - ديكاداها

أشاد حازم إمام نجم الكرة المصرية والزمالك السابق بما فعله ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بين شوطي لقاء فريقه أمام ديكاداها الصومالي.

الزمالك سحق ديكاداها بسداسية مقابل لا شيء ليتأهل للدور التالي من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقرر ميتشو استبدال كريم بامبو بين الشوطين والدفع بـ محمد عبد الشافي بدلا منه.

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وقال حازم إمام: "إذا كان قرار ميتشو بإخراج بامبو بسبب انفعاله في الشوط الأول، فهذا يعد قرار ممتازا للمدرب".

وأضاف خلال تواجده في أون سبورت "مثل تلك القرارات ستكون مهمة للغاية ومفيدة للمدرب في بداية مشواره ومهمة بالنسبة للاعبين أيضا".

وأردف "بامبو لاعب جيد جدا وربما قرار خروجه لما يكن بسبب لقطة "التشويح" ولكن إذا كان التغيير بسبب ذلك، فهذا يُحسب لـ ميتشو".

وظهر كريم بامبو منفعلا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول خلال إحدى فرص فريقه على مرمى الفريق الصومالي.

سجل مصطفى محمد هدفين لنادي الزمالك، ومثلهما لشيكابالا، بجانب هدف لمحمود عبد العزيز وآخر لمحمود علاء.

ويلعب الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بالدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

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