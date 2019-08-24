إيمري عن ركلة جزاء صلاح: ضعيفة.. ليست كافية لتُحتسب

السبت، 24 أغسطس 2019 - 21:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يرى أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال عدم أحقية محمد صلاح في الحصول على ركلة جزاء لليفربول والتي سجل منها الهدف الثاني للريدز.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

صلاح شارك أساسيا ونجح في تسجيل هدفين، الأول من علامة الجزاء والثاني بعد انطلاقه ولا أروع.

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وقال إيمري: "محبطون للغاية بسبب الهزيمة، لكن مشاهدة ما قدمه بعض اللاعبين يجعلنا نشعر بالتفاؤل".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "الشوط الأول دفعنا من العمق بشكل جيد جدا ونقلنا اللعب سريعا للهجوم وأهدرنا فرصتين أمام المرمى".

وواصل "نقطة التحول كانت الهدف الثاني من علامة الجزاء. أرى إن الركلة كانت ضعيفة للغاية وليست كافية لكي تُحتسب كركلة جزاء علينا".

وأكمل حديثه قائلا: "قلصنا الفارق نوعا ما مع ليفربول مقارنة بالموسم الماضي، ولكن مازال هذا لا يكفي".

وأشار "أظهرنا شخصيتنا عندما تأخرنا في النتيجة 3-0. في الشوط الأول لم نحصل على أي ركلة ركنية بينما حصلنا في الثاني على 4-5 ركلات ركنية. نحن متفائلون بما هو قادم".

وكشف إيمري احتمالية رحيل ناتشو مونريال ظهير أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في أوروبا، قائلا: "سنتحدث عن كل الاحتمالات الممكنة".

وارتبط اسم مونريال بالانتقال إلى ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي في إسبانيا في الثاني من الشهر المقبل.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد أرسنال عند النقطة السادسة وتلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.

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