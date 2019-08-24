تريزيجيه مع أستون فيلا.. أداء جيد ينقصه شجاعة القرارات

ظهر محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه بشكل جيد في تجاربه الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

الجناح المصري فشل في تحقيق الفوز في أول مباراتين لكنه ساهم في حصد النقاط الثلاثة الأولى في الموسم الجاري أمس بالفوز على إيفرتون في فيلا بارك.

أداء جيد من تريزيجيه في الدوري الإنجليزي في انتظار هزه شباك الخصوم في قادم المواجهات.

FIlGoal.com يعرض لكم أبرز ما قدمه صاحب القميص رقم 17 في الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه خاض 232 دقيقة حتى الآن خلال 3 مباريات، بواقع 59 دقيقة أمام توتنام و87 أمام بورنموث و86 أمام إيفرتون.

يصل معدل تسديد في المباراة الواحدة 1.7، ونسبة دقة التمرير 80% بمتوسط 15 تمريرة لكل مباراة.

كما يأتي في المركز الثاني خلف أحمد المحمدي بإرسال 0.7 عرضية في كل مباراة.

بالنظر للخرائط الحرارية للاعب فأنه يعد من أكثر اللاعبين التزاما بموقعه لكنه يحتاج لبعض "الأنانية" في بعض الأحيان.

*الخريطة الحرارية لتريزيجيه من موقع whoscored أمام بورنموث.

ما يميز تريزيجيه هو قدراته على أداء الواجبات الدفاعية بشكل جيد، والجميع يعرف ذلك من أسلوبه مع المنتخب المصري في مساندة الظهير.

في أول مباراتين تواجد محمود في مركز الجناح الأيمن لتواجد الهولندي أنور الغازي كجناح أيسر، ليحصل على فرصته أمام إيفرتون في مركزه.

لكن تريزيجيه يتقيد بواجباته بطول الجهة اليسرى أو اليمنى، ولم يدخل لعمق الملعب في عديد الأحيان التي تسنح له الفرصة فيها.

أمام توتنام كاد قريبا من تسجيل هدفا في ظهوره الأول لولا تألق المدافع عندما قرر تريزيجيه تبادل مركزه والدخول لعمق منطقة الجزاء.

حتى مع منتخب مصر عندما قرر تريزيجيه الخروج عن النص وترك الخطوط الجانبية سجل هدفا أمام زيمبابوي وكذلك صنع هدفا رائعا لمحمد صلاح أمام الكونغو الديموقراطية.

على مستوى التمريرات في مباراة توتنام كان ويسلي أكثر من تلقى من تريزيجيه تمريرات برصيد 3 بعد توم هيتون حارس المرمى برصيد 4.

وأمام بورنموث مرر تريزيجيه 10 تمريرات 20 تمريرة إلى أحمد المحمدي، و4 تمريرات من أصل 8 في مباراة إيفرتون كانت جيراليش.

يحتاج تريزيجيه قليلا للابتعاد عن التمريرات السهلة ومحاولة ضرب خطوط المنافسين وكذلك تمرير الكرات القطرية عكس التمريرات المضمونة والتي لا تحقق أي جديد للفريق.

تريزيجيه خامس أكثر لاعب حصولا على أخطاء لصالح فريقه، ومن أقل اللاعبين فقدا للكرة بمعدل مرة في كل مباراة.

ويحتل المركز الخامس متعادلا مع المحمدي بـ 1.3 استخلاص للكرة في اللقاء، لكنه الأكثر ارتكابا للأخطاء برصيد مرتين وقتها.

لكن الرقم السلبي له حتى الآن هو أنه الأكثر استلاما بشكل خاطئ للكرة بين زملائه في الفريق برصيد 4 مرات لكل مباراة.

ما يميز تريزيجيه هو الالتزام التام بتعليمات المدرب وتطبيقها بشكل جيد على أرضية الملعب، ليكون التفكير خارج الصندوق هو الحل لتريزيجيه للحفاظ على مقعده الأساسي مع الفيلانز مستقبلا.

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