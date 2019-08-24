الجنايني: الإعلان عن جدول الدوري كاملا.. والدور الثاني قد يشهد تطبيق حكم الفيديو

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري إن تقنية حكم الفيديو سيتم تطبيقها في الموسم الجديد لكنها تطلب وقتا لذا قد تبدأ في النصف الثاني من الموسم، كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن جدول الدوري كاملا.

وصرح الجنايني في المؤتمر الصحفي قائلا: "تطبيق تقنية حكم الفيديو؟ ليس زرا سنضغط عليه وسيعمل، تحدثت مع مسؤول الفيفا عن الأمر للعمل على تطبيقه والموضوع قيد الدراسة".

وأضاف "تقنية حكم الفيديو ستطبق لكن لم نحدد موعدا رسميا لتطبيقها لكنها بحاجة لفترة من 3 إلى 4 أشهر".

وواصل "حكم الفيديو قد يظهر في الدور الثاني من الدوري".

وأكمل "طلبت من مندوب فيفا تطبيق تقنية الفيديو من بداية الدوري الجديد بدون أن أعرف التكلفة، أعرف كيف سأوفر التكاليف، لكنه قال لي إن القصة ليست في التكاليف فقط لكن تدريب الحكام الذي يتطلب وقتا، لذا لن نتمكن من تطبيقه في الدور الأول، سأسير في كافة الإجراءات ومع بداية الدور الثاني قد يتم تطبيقه".

أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك طالبت على مدار الموسم الماضي وخلال الفترة الماضية تطبيق تقنية حكم الفيديو في مصر، وكانت هناك وعود من مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق بتطبيقه لكن لم تر تلك الوعود النور خاصة بعد استقالتهم الجماعية عقب توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

وواصل الجنايني حديثه للصحفيين قائلا: "ستتم مراجعة كافة القرارات السابقة ومن ضمنها موعد انطلاق الدوري، كان ذلك من ضمن طلبات مندوب الفيفا، كان يوم 19 سبتمبر، قد نوافق على استمراره كما هو أو تعديله".

واسترسل "إعلان جدول الدوري كاملا خلال أيام ولن يتم إجراء أي تعديلات عليه".

وأردف "سيتم إعلان موعد بداية ونهاية المسابقة وحالة التضارب التي تدور بشأن المواعيد غير مقبولة، اللوائح ستطبق على الجميع حفاظا على انتظام المسابقة".

وتابع "سيتم تنفيذ اللوائح على أي فرد داخل المنظومة الرياضية يخرج عن النص دون أي استثناء".

وأكمل "سنحاول تطبيق العلم والخبرات الرياضية في فترة العمل داخل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "لن تكون هناك أي مجاملات لأننا نرغب في النجاح خلال الفترة التي سنتولى خلالها المسؤولية".

واستكمل "لسنا خائفين أبدا من فترة عملنا داخل اتحاد الكرة لأننا لم نفشل من قبل في أي مهمة أسندت إلينا".

الاتحاد الدولي لكرة القدم عيّن لجنة خماسية مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

وأشار بيان فيفا إلى أن اللجنة الخماسية ستدير شؤون اتحاد الكرة بموعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو بمجرد إنجاز جميع مهامها، قبل إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.

وتحدث الجنايني إلى الإعلام قائلا: "أرحب بالمنظومة الإعلامية التي تمثل الركن الأساسي والمهم في التواصل بيننا وبين الرأي العام".

وأردف "لا يخفى على أحد حزن الجميع من خروجنا من أمم إفريقيا، لا أحد يمتلك عصا سحرية، كل ما يمكننا عمله هو تطبيق نظام وعلم واجتهاد والتزام".

وتابع "الموقف ليس صعبا في اتحاد الكرة، سيكون سهلا إن عملنا بشكل صحيح والنتيجة ستكون نجاح".

وأكمل "لا نفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة نهائيا ولا نهدف لتحقيق مصالح شخصية، سيتم تعديل بعض البنود في اللوائح بما يتناسب مع تطور كرة القدم في العالم".

واستطرد "هناك عوار في بعض اللوائح ويجب تعديلها، وتحدثنا مع مندوب فيفا من أجل تعديل العديد من البنود".

وأتم :"تعصبي كمشجع للزمالك؟ أنا في النهاية مصري ولن أنحاز لفريق معين".

وجاءت الأسماء الخمسة في اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم كالآتي:

1- عمرو الجنايني.. عضو مجلس إدارة الزمالك السابق. ( رئيس اللجنة )

2- جمال محمد علي.. العضو السابق للاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين. ( نائب رئيس اللجنة )

3- محمد فضل.. نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق والمدير التنفيذي لبطولة الأمم الإفريقية 2019. ( عضو اللجنة )

4- أحمد عبد الله.. نجم الزمالك الأسبق ومدير لجنة الملاعب في كأس أمم إفريقيا مصر 2019. ( عضو اللجنة )

5- سحر عبد الحق.. رئيس نادي النصر السابقة والعنصر النسائي في اتحاد الكرة. ( عضو اللجنة )

ولا يحق لأي من أعضاء اللجنة الترشح في الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

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