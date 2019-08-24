كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن استقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من مصنبيهما.

وقال عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا داخل أروقة اتحاد الكرة "عامر حسين وثروت سويلم تقدما باستقالتيهما من اتحاد الكرة، وقبلناهما رسميا".

وأضاف "سيتم تشكيل لجان جديدة، والإعلان عنها خلال أسبوع من الآن".

وقال عامر حسين في أولى تصريحاته عقب الاستقالة لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من لجنة المسابقات، وأتمنى التوفيق لاتحاد الكرة ومن سيخلفني في الفترة المقبلة".

وأضاف "كان هناك اتفاق مسبق مع ثروت سويلم على الاستقالة بعد قدوم اللجنة المؤقتة".

عامر واصل "اجتهدت على مدار السنوات التي كنت فيها رئيسا للمسابقات من أجل مصلحة الكرة المصرية والمنتخبات والأندية".

وأتم "هل يمكن أن أتراجع عن استقالتي؟ لكل مقام مقال".

عامر حسين شغل منصب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لسنوات طويلة، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه رسميا.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري محدد له البداية في يوم 19 سبتمبر المقبل.

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