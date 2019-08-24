خاص استقالة عامر حسين وثروت سويلم.. واتحاد الكرة: لجان جديدة خلال أسبوع

السبت، 24 أغسطس 2019 - 15:41

كتب : أحمد الخولي

عامر حسين

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن استقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة من مصنبيهما.

وقال عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي الذي يعقده حاليا داخل أروقة اتحاد الكرة "عامر حسين وثروت سويلم تقدما باستقالتيهما من اتحاد الكرة، وقبلناهما رسميا".

وأضاف "سيتم تشكيل لجان جديدة، والإعلان عنها خلال أسبوع من الآن".

أخبار متعلقة

الموافقة على طلب عمومية أندية اتحاد الكرة لتشكيل لجنة عمل مشتركة جمال محمد علي: لم نناقش ملف مدرب المنتخب خلال الاجتماع الأول لاتحاد الكرة عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد مناقشة ملف مدرب المنتخب 92 ناديا يدعون إلى جمعية عمومية غير عادية.. ويرفضون لجنة إدارة اتحاد الكرة

وقال عامر حسين في أولى تصريحاته عقب الاستقالة لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من لجنة المسابقات، وأتمنى التوفيق لاتحاد الكرة ومن سيخلفني في الفترة المقبلة".

وأضاف "كان هناك اتفاق مسبق مع ثروت سويلم على الاستقالة بعد قدوم اللجنة المؤقتة".

عامر واصل "اجتهدت على مدار السنوات التي كنت فيها رئيسا للمسابقات من أجل مصلحة الكرة المصرية والمنتخبات والأندية".

وأتم "هل يمكن أن أتراجع عن استقالتي؟ لكل مقام مقال".

عامر حسين شغل منصب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة لسنوات طويلة، قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه رسميا.

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري محدد له البداية في يوم 19 سبتمبر المقبل.

طالع التفاصيل:

مصر تواصل تصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 66 ميدالية منها 21 ذهبية

موسم إنتر.. تفعيل وضع الوحش

صلاح ضد أرسنال.. سجل مبهر بلا هزيمة

حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري"

أنهى صيام دام 467 يوما.. الهولندي يانسن يسجل هدفا لـ مونتيري في الدوري المكسيكي

اتحاد الكرة عامر حسين عمرو الجنايني

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إسبانيا - ريال مدريد يستقبل بلد الوليد 9 دقيقة | أوروبا
الألعاب الإفريقية - الميدالية الرابعة.. فريدة عثمان تفوز بفضية 50 متر حرة 12 دقيقة | رياضات أخرى
فالفيردي: ديمبيلي؟ لا تعليق.. وحالي أفضل من رجال الإنقاذ في البحر المتوسط 27 دقيقة | أوروبا
مباشر في إنجلترا – ليفربول (0) أرسنال (0) ماني يهدر 30 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – دي خيا يقتل شياطين مانشستر.. بالاس يحقق انتصارا تاريخيا على يونايتد 41 دقيقة | أوروبا
التشكيل - بعد 825 يوما.. جيمس يعود للمشاركة مع ريال مدريد 55 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوة للخطيب بعد الخسارة أمام بيراميدز 3 انتهت نهائي مونديال الناشئين – يد مصر (32) يد ألمانيا (28) الفراعنة أبطاااال العالم 4 خبر في الجول – لاسارتي يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي من الأهلي.. ووكيله يعقب

قد ينال إعجابك