بالفيديو – وُلد خصيصا ليقهر أرسنال.. صلاح يبدع ويسجل مرتين في انتصار ليفربول

ويكأنه وُلد خصيصا لكي يقهرهم وينتصر عليهم ويحتفل أمامهم. محترفنا المصري محمد صلاح يتألق ويُبدع في انتصار ليفربول على أرسنال.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

صلاح سجل مرتين ليواصل سجله المبهر أمام أرسنال، مع هدف جويل ماتيب. بينما هدف أرسنال الوحيد جاء عن طريق لوكاس توريرا

أرسنال لم يكن سيئا في أول 40 دقيقة من عمر المباراة، ولكن ما بعد الدقيقة 41 وحتى اللحظة الأخيرة من المباراة اختلفت الأمور تماما وأصبح كل شيء لصالح ليفربول.

جويل ماتيب ارتقى لركلة ركنية حولها داخل الشباك في الدقيقة 41 معلنا عن هدف التقدم لـ ليفربول.

شوط أول انتهى بتقدم الريدز 1-0 قبل أن يأتي الدور على صلاح في الشوط الثاني.

صلاح تألق وحيدا في الشوط الثاني ليقهر أرسنال بهدفين.

في البداية حصل صلاح على ركلة جزاء مع انطلاق الشوط الثاني بعد شد من جانب دافيد لويز.

وترجم صلاح الركلة بنفسه بنجاح في الشباك معلنا عن هدف فريقه الثاني في مرمى أرسنال.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 58 انطلق محمد صلاح ليمر بأفضل طريقة ممكنة من دافيد لويز قبل أن يخترق منطقة الجزاء ويسدد أرضية الشباك.

هدف ثالث لـ ليفربول وهدف ثاني لـ صلاح في مرمى المدفعجية.

ثنائية صلاح في مرمى أرسنال كتبت هدفه الشخصي السادس في مرمى الفريق اللندني في مواجهته السادسة معهم.

صلاح هز شباك أرسنال بقميص تشيلسي مرة، وبقميص ليفربول 5 مرات.

وقبل النهاية بـ 9 دقائق جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق توريرا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد أرسنال عند النقطة السادسة وتلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.









































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