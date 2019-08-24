تقرير تونسي: النجم الساحلي يرسل مندوبا لـ مصر لعقد جلسة طارئة مع مسؤولي الأهلي

كشفت صحيفة الصريح التونسية استعداد مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم في النجم الساحلي للسفر إلى مصر اليوم السبت لعقد جلسة "طارئة" مع الأهلي.

مصادر خاصة من نادي النجم الساحلي كشفت لـ"الصريح" رغبة النادي التونسي في إنهاء الخلاف حول سليماني كوليبالي ومن هنا ستحدث "جلسة طارئة" مع مسؤولي المارد الأحمر.

ويرغب نادي النجم الساحلي في الوصول لحل مع الأهلي في أزمة كوليبالي "تجنبا لسيناريو العقوبات من الاتحاد الدولي"، وفقا للتقرير التونسي.

في بداية شهر أغسطس الجاري أرسل نادي النجم الساحلي خطابا إلى الأهلي من أجل تسوية وضع كوليبالي.

حلمي عبد الرازق مستشار الأهلي القانوني رد عبر FilGoal.com على خطاب النجم الساحلي، قائلا: "أي حل ودي آخر أو حديث مع النجم الساحلي يجب علي أن أعود لمجلس الإدارة أولا لمعرفة قرارهم نحن لدينا حكم ضد كوليبالي عليه تنفيذه".

وأضاف "آخر مهلة من الفيفا لتنفيذ الحكم هي شهر سبتمبر وإلا سيتم إيقافه أو شطبه نهائيا". (طالع التفاصيل)

وانضم كوليبالي نضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ من صفوف الفريق.

وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وبعد رحيله عن الأهلي أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن ضمه لكوليبالي رسميا في أغسطس 2018.

ولم يشارك كوليبالي مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي مؤخرا.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.

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