المصري يعيد التواصل مجددا مع الزمالك بعد 8 أشهر من تجميد العلاقات

السبت، 24 أغسطس 2019 - 14:43

كتب : أيمن عيد

صورة جماعية للمصري قبل لقاء الأهلي

أعاد النادي المصري فتح خط التواصل مرة أخرى مع إدارة نادي الزمالك بعد فترة من تجميد العلاقات قاربت على 8 أشهر.

وكان النادي البورسعيدي قد قرر في وقت سابق أن يقطع علاقاته مع الزمالك خلال شهر يناير الماضي بعد رؤيته فيما وجده مغالاة من إدارة القلعة البيضاء في بعض الصفقات التي احتجاها المصري خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وأعاد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري التواصل بين الناديين خلال الأيام الماضية للتفاوض حول إمكانية ضم لاعبين من الزمالك إلى المصري.

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ويسعى المصري لتدعيم خط الدفاع والوسط في ظل النقص العددي وكثرة الإصابات التي تعرض لها الفريق، كما يحاول إيهاب جلال مدرب الفريق تبديل وتحويل مراكز لاعبي الوسط إلى الدفاع.

وقام إيهاب جلال مؤخرا بالاعتماد على الثنائي عمرو موسى وسعيدو سينبوري في مركز قلب الدفاع، بالإضافة للثنائي حجاج عويس وحسن علي ناشئ الفريق، ووجد أن الأول يؤدي بشكل جيد في مركز الظهير الأيمن أما الثاني فأدى بصورة طيبة في مركز الظهير الأيسر.

وضم المصري خلال السوق الصيفية الجارية الثنائي محمد شيكا جناح فاركو ومفتاح طقطق لاعب النصر بنغازي.

طالع التفاصيل:

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