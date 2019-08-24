كلوب: هدف صلاح مُذهل.. ولسنا في ديزني لاند

السبت، 24 أغسطس 2019 - 21:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن محترفنا المصري محمد صلاح، مشيدا بهدفيه أمام أرسنال.

ليفربول انتصر على أرسنال بثلاثية مقابل هدف في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

صلاح شارك أساسيا ونجح في تسجيل هدفين، الأول من علامة الجزاء والثاني بعد انطلاقه ولا أروع.

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وقال كلوب: "القرار بخصوص ركلة جزاء صلاح كان واضحا للغاية بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "هدف صلاح الثالث يُعد مذهلا. يا له من هدف".

وواصل "أرى أننا قدمنا مباراة رائعة للغاية. أداء مميز مليء بالطاقة والحماس والقتالية".

وأردف "لم نتوقع طريقة لعب أرسنال في الشوط الأول، وكنا نحتاج للعب بشكل أسرع خلف ظهيري الجنب".

وأشار "لسنا في ديزني لاند. لا نحتاج لجعل الجميع يشعر بالحماس في كل ثانية خلال أحداث المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعبون قدموا المطلوب منهم تماما".

وحقق ليفربول العلامة الكاملة بـ 9 نقاط من 3 مباريات، بينما تجمد أرسنال عند النقطة السادسة وتلقى هزيمته الأولى هذا الموسم.

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