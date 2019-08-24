تشكيل الزمالك - ميتشو يجري 7 تغييرات في مواجهة ديكاداها

أعلن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك، عن تشكيلته لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا اليوم السبت على ملعب برج العرب.

الزمالك يسعى لتأكيد فوزه ذهابا بـ7 أهداف نظيفة، وشهدت تشكيلته الدفع بـ محمد أبو جبل في حراسة المرمى بدلا من محمد عواد.

المداورة شملت الاعتماد على مصطفى محمد كمهاجم بدلا من عمر السعيد، وعودة الثلاثي فرجاني ساسي، ومحمود علاء، وعبد الله جمعة، بدلا من محمود عبد العزيز زيزو، ومحمود الونش، ومحمد عبد الشافي الذين شاركوا في المباراة السابقة.

كما سجل كريم بامبو ظهوره الرسمي الأول كأساسي على حساب يوسف أوباما، وتواصل الاعتماد على شيكابالا وأشرف بنشرقي على الجناحين.

المباراة هي الأولى للمدرب الصربي الجديد الذي يخلف طارق يحيى الذي قاد الفارس الأبيض لمباراة واحدة بشكل مؤقت بعد إقالة خالد جلال.

وخرج إسلام جابر ومحمد عنتر من قائمة الزمالك الأولية التي أعلنها ميتشو يوم أمس الجمعة.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - محمود علاء - عبد الله جمعة

الوسط: فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - كريم بامبو - أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

دكة البدلاء: محمد عواد - عمر السعيد - محمود الونش - يوسف أوباما - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - محمود عبد العزيز

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