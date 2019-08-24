ملف – مؤتمر لجنة إدارة اتحاد الكرة عن استقالة عامر حسين وثروت سويلم وتقنية الفيديو ومدرب المنتخب

حسمت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، أمور تقنية الفيديو لبطولة الدوري، وتشكيل لجان جديدة للاتحاد، فيما تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة عن مدرب المنتخب المقبل.

وعقدت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت لبدء العمل، والحديث عن الملفات العاجلة.

وقال عمرو الجنايني في المؤتمر الصحفي: "أولا أرحب بكل الإعلاميين الذين نود أن نتعاون معهم بشكل كبير في المرحلة المقبلة".

وأضاف "أعدكم بتسهيل الحصول على المعلومات فور وجودها، وإذا شعرتم بعوار في نقل المعلومات من حقكم أن تعترضوا".

الجنايني أكمل "تقشعر أبداننا حين نرى كم المطلوب تنفيذه خلال فترة قصيرة، لذلك لا أطلب منكم سوى الدعم والدعاء".

وانتقل رئيس اللجنة للحديث عن تطبيق تقنية الفيديو، فقال "من أوائل ما سألت عنه فور توليا المنصب، كان إمكانية تطبيق تقنية الفيديو في الدوري".

وأوضح "ما قيل لي أن المشكلة ليست في التكلفة فقط، ولكن أيضا تتعلق بتدريب الحكام، وهذا الأمر سيستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر".

وأتبع "بدأنا العمل بداية على ذلك من يوم الأربعاء الماضي، وأنا الآن أستلم العمل مما سبقونا لا أبدأ من البداية".

وأكمل "الدور الأول لن يشهد تقنية الفيديو لكن غالبا قد يتواجد الفار في الدور الثاني، وسيكون ذلك إنجازا بالنسبة لنا".

وتحدث رئيس اللجنة أيضا عن ملف مدرب المنتخب، فقال "مدرب المنتخب سيتم الإعلان عنه بعد المفاضلة ما بين الأسماء المطروحة".

وأتم "ننتظر عودة محمد فضل من أجل اتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدرب المنتخب، وبالتأكد هذا ليس أمرا سهلا".

عمرو الجنايني كشف أيضا عن احتمالية تعديل موعد انطلاق الدوري، فقال "سنراجع موعد بداية الدوري مجددا، وقد نغير الموعد أو يبقى كما هو، كما أنن سنعلن خلال أيام عن جدول مسابقة الدوري كاملا".

وأخيرا، كشف عمرو الجنايني أيضا عن استقالة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري المصري محدد له البداية في يوم 19 سبتمبر المقبل.

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