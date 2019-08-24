صلاح ضد أرسنال.. سجل مبهر بلا هزيمة

اللقاء سيتجدد مرة أخرى وسيبحث عن تأكيد تفوقه وإثبات جدارته حين يواجه أرسنال. فماذا فعل محمد صلاح في المواجهات السابقة ضد الفريق اللندني؟

ليفربول يستضيف أرسنال على ملعب أنفيلد يوم السبت في مباريات الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي. ومواجهة الفريق اللندني بالنسبة لمحمد صلاح نجم ليفربول تعد مناسبة خاصة.

مواجهات صلاح السابقة ضد أرسنال شهدت أداء مبهرا وسجلا رائعا بالإضافة لتسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بجانب عدم الخسارة في أي مباراة.

FilGoal.com يستعرض لكم من خلال التقرير التالي، سجل مشاركات صلاح ضد أرسنال سواء بقميص ليفربول أو بقميص فريقه السابق تشيلسي.

الهدف الأول في إنجلترا

خاض صلاح أولى مبارياته ضد أرسنال بقميص تشيلسي. وذلك في الجولة 31 لموسم 2013-2014.

مشاركة صلاح كبديل كانت الثالثة له مع تشيلسي بعد انتقاله للفريق قادما من بازل في يناير 2014، بعد أن شارك لـ 12 دقيقة ضد نيوكاسل ودقيقة ضد وست بروميتش.

جوزيه مورينيو مدربه في ذلك الوقت دفع بـ صلاح في الدقيقة 67 بدلا من أوسكار، ووقتها النتيجة كانت تشير إلى تقدم تشيلسي بخماسية دون رد بعدما زاد بتر تشيك عن مرمى تشيلسي وحافظ على نظافة شباكه.

عقب 4 دقائق فقط سجل صلاح هدفه الأول مع تشيلسي وفي الدوري الإنجليزي ليُكمل سداسية الزُرق ويحتفل بالسجود محتفلا بأول أهدافه في الملاعب الإنجليزية، وهو المشهد الذي سيتكرر لاحقا لمرات عديدة لكن ليس بالقميص الأزرق.

وتواجد صلاح على دكة البدلاء خلال مواجهة أرسنال وتشيلسي في الجولة السابعة لموسم 2014-2015.

ثم رحل عن تشيلسي معارا إلى فيورنتينا ثم روما قبل أن يعود لإنجلترا ويرتدي قميص ليفربول. لتبدأ رحلة التوهج، والتسجيل في شباك أرسنال مجددا.

في عشق شباك تشك

مع ليفربول واجه صلاح أرسنال مرتين. وفي المرتين كان زميله السابق في تشيلسي بيتر تشك هو حامي عرين المدفعجية.

صلاح تفوق على تشك في المباريات التي لعبها ضده. بقميص بازل لعب الجناح المصري 4 مباريات ضد الحارس التشيكي، وسجل 3 أهداف بواقع هدفين في دوري أبطال أوروبا وهدف في الدوري الأوروبي.

وبعدما انتقل تشك إلى أرسنال كرر صلاح فعلته، ومارس هوايته المفضلة في هز شباكه.

أولى مباريات صلاح بقميص ليفربول ضد أرسنال أقيمت على ملعب أنفيلد الخاص بالفريق الأحمر للجولة الثالثة للموسم قبل الماضي.

صلاح هز شباك تشك حين سجل الهدف الثالث لليفربول في المباراة وهو الهدف الأول له على ملعب ليفربول في الدوري الإنجليزي.

لم يكتف صلاح بالهدف فحسب وصنع الهدف الرابع لـ دانييل ستوريدج بعدما أرسل عرضية رائعة حولها المهاجم الإنجليزي في الشباك لتنتهي المباراة 4-0.

وفي مباراة الدور الثاني في الجولة 19 سجل صلاح مجددا في مرمى تشك.

إلا أن هدف صلاح لم يكن كافيا ليفوز ليفربول، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 3-3.

ماذا فعل في الموسم الماضي؟

في مباراة الدور الأول في الموسم الماضي والتي أقيمت في الجولة 11 شارك صلاح أساسيا ضد أرسنال، لكنه ولأول مرة لا يسجل في شباك المدفعجية.

انتهت المباراة بهدف لكل فريق، وشارك صلاح حتى الدقيقة 94 حين ترك مكانه للمدافع جويل ماتيب.

إلا أنه ظهر بشكل مختلف في مباراة الدور الثاني.

ليفربول سحق أرسنال على ملعب أنفيلد بخمسة أهداف مقابل هدف، وصلاح سجل هدفا وصنع الأخر في فوز الريدز المدوي.

صلاح سجل الهدف الرابع في اللقاء من ركلة جزاء حصل عليها إثر عرقلته من قبل سيد كولاسيناك.

وقبل الهدف كان قد صنع الهدف الثالث لزميله ساديو ماني.

في المجمل خاض صلاح 5 مواجهات ضد أرسنال، تواجد على مقاعد البدلاء مباراة، وشارك في 5 فاز في 3 منها وتعادل مرتين وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

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