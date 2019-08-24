موسم إنتر.. تفعيل وضع الوحش

غاب إنتر 6 سنوات عن دوري أبطال أوروبا لذلك عملت الإدارة الصينية الجديدة بعد تجديدات إدارية وجلبت الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

مدرب يعرف كيفية التأهل دوري أبطال أوروبا، على الأقل يعرف كيف يحقق أهداف النادي الموسمية، وخيرا فعلا سباليتي إذ أعاد إنتر للتأهل لدوري الأبطال.

وخلال موسمين حقق إنتر مراده بالفوز بالمركز الرابع – وإن كان بشق الأنفس – بالتأهل في الثواني الأخيرة وليس الجولة الأخيرة بالأحرى.

انتهت مرحلة سباليتي وحان الآن تفعيل مرحلة الوحش "أنطونيو كونتي" مديرا فنيا لإنتر.

من الهدف الأول للتأهل لدوري الأبطال، ومن ثم التخلص من هاجس قوانين اللعب المالي النظيف وأخيرا الهدف الأكبر بالمنافسة على كل الألقاب.

المواسم الثلاثة الأخيرة

المركز السابع في موسم 2016-17 المتخبط الذي فشل فيه إنتر بجدارة محتلا المركز السابع بعد إقالة للإيطالي روبرتو مانشيني قبل بداية الموسم بأسبوعين.

ومن ثم تم تعيين فرانك دي بور وستيفانو بيولي لكن الأمر سارت عكس ما توقعته إدارة إنتر خاصة مع الهولندي القادم من أياكس لينتهي بحصد 62 نقطة.

في الموسم التالي تم تعيين سباليتي، تأهل في ملعب الأوليمبكو الذي يعرفه جيدا بالفوز على لاتسيو بنتيجة 3-2 وخطف مقعد دوري الأبطال وإعادة إنتر وسط الكبار.

سباليتي واصل نجاحه على مستوى الأهداف الموضوعة له، خاض دوري الأبطال بقائمة لا تعرف طعم المشاركة سابقا، كما استعاد توازنه في الوقت المطلوب من الموسم محليا وخطف المركز الرابع من ميلان في الجولات الأخيرة وتشبث به في الثواني الأخيرة أمام إيمبولي، لتنتهي حقبة ساري.

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سوق الانتقالات

الوافدون

روميلو لوكاكو: من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو

فلانتينو لازارو: من هيرتا برلين مقابل 22 مليون يورو

دييجو جودين: من أتليتكو مدريد في صفقة انتقال حر

ماتيو بوليتانو: من ساسولو مقابل 20 مليون يورو (شراء نهائي بعد الإعارة)

نيكولو باريلا: من كالياري مقابل 12 مليون يورو (إعارة)

ستيفانو سينسي: من ساسولو مقابل 5 مليون يورو (إعارة)

الراحلون

جورج بوشكاش: إلى ريدينج الإنجليزي مقابل 8 مليون يورو

إيفان بيرسيتش: إلى بايرن ميونيخ إعارة مقابل 5 مليون يورو

جواو ميراندا: إلى جيناسو سونينج

رادجا ناينجولان – يان كارموه: إعارة

إنتر دخل الميركاتو الحالي بثقله المادي مدفوعا بالتعاقد مع أنطونيو كونتي من أجل المنافسة على كل الألقاب.

بعد أزمة إيكاردي وناينجولان لم يدخر كونتي وقتا وافق على رحيل الثنائي بالاتفاق مع إدارة إنتر، ليرحل البلجيكي ويستمر الأرجنتيني حتى الآن دون جديد رغم ابتعاده طيلة الصيف وعودته قبل بداية الموسم بيوم واحد من بداية التدريبات.

صفقات مقابل 155 مليون يورو مقابل رحيل لاعبين بقيمة 51 مليون يورو.

إنتر يستهدف رحيل إيكاردي وبورخا فاليرو وجواو ماريو وداليبرت من أجل تقليص الفجوة المالية وتقليل الخسائر.

مع أفكار كونتي سيختلف شكل إنتر على أرضية الملعب بشكل كبير، وحاول الإيطالي أن يدعم أفكاره في الصيف فقام باستبعاد الكرواتي بيرسيتش نظرا كونه لم يتأقلم مع أفكار المدرب الإيطالي.

كونتي الذي يتسم بالصرامة مع الانتقالات التي أبرمها الفريق وقدرته على خوض سباق المنافسات الطويلة وحصد أكبر كم من النقاط والذي أظهره مع يوفنتوس وتشيلسي يؤكد أن إنتر سيكون منافس قوي على لقب الدوري.

نيكولو باريلا وستيفانو سينسي، إنتر ضم مستقبل وسط منتخب إيطاليا مبتعدا عن صراع الصفقات.

مع تواجد جودين الذي سيضفي قوة دفاعية على الرغم من سنه الكبير، إلا أنه سيكون بتأثير قوي على شكرينيار ودي فري في دفاعات الأفاعي حتى بعد التحول لثلاثي دفاعي.

ضم لوكاكو بصفقة قياسية في تاريخ النيراتزوري جاء ليحل صداع إيكاردي، ويؤكد أن أهداف إنتر محددة منذ البداية بتواجد البلجيكي.

كيف يلعب إنتر؟

ووفقا لصحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإن إنتر سيلعب بخطة (3-5-2)، إذ سيتنهج كونتي أفكاره الفنية دفاعيا وهجوميا بالسيطرة على وسط الملعب.

وجاء تشكيل النيراتزوي كالتالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: جودين – دي فري – شكرينيار

الوسط: لازارو – باريلا – بروزوفيتش – سينسي – أسامواه

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – لوكاكو

الجولات الأولى

موسم إنتر يبدأ بشكل سهل مقدما فرصة طيبة لكونتي من أجل مزيد من الوقت لتطبيق أفكاره والتركيز على ثبات التشكيل.

ليتشي – كالياري – أودينيزي في الجولات الثلاثة الأولى ومن ثم دربي ميلانو أمام ميلان يتبعها لقاء لاتسيو في جوسيبي مياتزا ثم سامبدوريا في ختام سبتمبر المقبل.

فرصة كونتي واللاعبين لإثبات أنفسهم قبل الوصول للجولة السابعة ومواجهة حاسمة في تحديد شكل موسم إنتر إلى أين؟ أمام يوفنتوس.

الأفاعي يعرفون أن مصيرهم بأيديهم ومعهم مدرب يركز على أدق التفاصيل ووفي للغاية لأسلوبه الدفاعي والمرتدات.

النجم

الأغلى في تاريخ إنتر هو روميلو لوكاكو، قطب ميلانو الأرزق بدأ في الخروج من العقلية الإيطالية القديمة بسبب دوري الأبطال.

البلجيكي أخيرا نجح في أن يصبح لاعبا تحت قيادة كونتي الذي أراده بشدة في تشيلسي لكنه انتقل لمانشستر يونايتد في النهاية.

الفرصة جاءت والجميع يضع على كاهل الدبابة البلجيكية المنافسة على كل الألقاب محليا وقاريا، وأن يُنسيهم ماورو إيكاردي.

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