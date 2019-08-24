مصر تواصل تصدر دورة الألعاب الإفريقية بـ 66 ميدالية منها 21 ذهبية

السبت، 24 أغسطس 2019 - 11:23

كتب : FilGoal

فريدة عثمان

حافظت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في مدينة الرباط بالمغرب على صدارة البطولة برصيد 66 ميدالية، فيما جاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 37 ميدالية.

رصيد مصر من الميداليات جاء كالتالي، 21 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

أما جنوب إفريقيا فحصدت 17 ميدالية ذهبية و14 فضية و6 برونزيات.

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وحقق لمصر ميداليات ذهبية كل من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبد الرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم وهانيا مورو 3 ذهبيات، ونور الجندي ومروان القماش ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان، وعبد الرحمن العربي ذهبية 200 متر متنوع في السباحة.

كما حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية ذهبية والذي يمثله الثنائي فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، كما حصد الثنائي هدايا ملاك وميسون طلبة ذهبية تايكوندو وكذلك ذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف وذهبية تنس الطاولة رجال وسيدات.

وحصد الميداليات الفضية كل من، جنتان العسكري في البلياردو وعبد الخالق البنا ميداليتين ودارين حجازي مثلهما وأحمد خالد عبد الخالق في التجديف، وفريدة عثمان ويوسف القماش 3 ميداليات، ومروان القماش وعلي خلف الله اثنين في السباحة.

وتمكنت فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال من حصد فضية وكذلك للسيدات، و200 متر حرة للسيدات و100 متر حرة تتابع مختلف، و400 متر حرة رجال وسيدات وعبد الرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبد السلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو وفضية الفرق للفروسية.

وأحرز الميداليات البرونزية كل من محمد عبد الموجود وعبد الله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبد اللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان والمر ذاته لأحمد سالم ومروان القماش وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو، ومنه الله عبد الله في التايكوندو.

وبدأت النسخة الـ12 من الألعاب الإفريقية يوم 19 أغسطس وتمتد حتى يوم 31 من نفس الشهر، وبمشاركة 53 دولة ويقام بها 301 حدث في 26 رياضة مختلفة.

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دورة الألعاب الإفريقية 2019

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