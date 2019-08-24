حكايات #في_الدوري - مذبحة "تقرير جوزيه السري"

انتهى دوري 2001/2002 الدوري الذي سماه اتحاد الكرة برئاسة حرب الدهشوري حرب بدوري صالح سليم وذلك بعد وفاته مباشرة، وقبل انتهاء عمر المسابقة بأربع أسابيع دوري تمنى الجميع في النادي الأهلي استعادته مجددا بعد غياب لمدة موسم كامل.

مانويل جوزيه وفي فترة أولي مع النادي الأهلي تكفل ببناء جيل كامل به تسع لاعبين أعمارهم دون الثانية والعشرين من عمرهم استطاع هزيمة الغريم التقليدي الزمالك بسداسية مقابل هدف في أقوى مبارياته مع الفريق، وقدم بعدها مباراة العمر مع الإسماعيلي وتعادل معه 4/4 قبل أن يسقط في المحلة متعادلا وهو تعادل أهدى الإسماعيلي الصدارة قبل أن يحسم الدوري في الأسبوع الأخير أمام المصري ويفوز الأهلي فوزا معنويا ليس إلا أمام المقاولون العرب .

وأوصى وقتها الراحل طارق سليم في تقريره برحيل جوزيه بعد خسارة الدوري على الرغم من أن البرتغالي قد أعاد بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام 14 سنة وأضاف بطولة تاريخية جديدة للأهلي وهو كأس السوبر الإفريقي وقاد الفريق إلى معترك دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلى جانب تحقيق أول فوز على الزمالك منذ عامين ونصف تقريبا.

وقبل رحيل جوزيه لم يصوب ترسانة التصريحات الهجومية كالعادة، ولكنه وجه المدفع بقلمه نحو تقرير سري وأذاعه للأهرام الرياضي قبل الرحيل.

البداية بعنوان صادم.. أهلا بكم في الحلقة العاشرة من حكايات #في_الدوري.

البداية برؤيته لمستقبل الأهلي قبل الحديث.

رأى مانويل جوزيه أن مستقبل الفريق رائعا ومشرقا وذلك بسبب انخفاض المعدلات العمرية للفريق على يده ويري أن خليفته أري هان المدرب الهولندي سيكون خليط رائع من ذلك الفريق لأنه مدرب كبير.

وقتها كان الأهلي قد قرر التعاقد مع الهولندي أري هان قبل أن يصرف النظر عنه متجها إلى جو بونفرير.

وهل كان يتمنى أن يستمر لموسم واحد على الاقل ولماذا ساءت العروض في بداية الموسم وقتها بالهزيمة أمام غزل السويس و بترو أتليتكو بالقاهرة؟

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كان رد جوزيه وقتها أنه بالتأكيد أحب الاستمرار لموسم أخر على الأقل، أما شرحه لسوء العروض فهو جاء إلى مصر ومسؤولي الأهلي أقنعوه أنه جاء لأفضل فريق لتشكيل في مصر ولكنه صُدم حين وجد أنه لا يوجد سوى 13 لاعبا أخر يستحقون البقاء في الفريق والباقي لا يستحق اللعب بالدرجة الأولى.

السؤال الأصعب وقتها عن ماذا يحمل في أجندته من تقييم للاعبي الأهلي؟

حسام غالي لاعب من طراز عالمي كنت أتمني أن أخذ وقتي كله معه من أجل تطويره للعب في أفضل الدوريات العالمية أتمني ألا يصيبه الغرور والكسل والتراخي حتى يصل لقمة النجومية.

عصام الحضري أقول إنه حارس جيد ولكن له أخطاء قاتلة ودائما يربط بين لعب الكرة والمقابل المادي.

إبراهيم سعيد لاعب مجنون بالفعل فيأخذ كل ما يحصده باليد اليمنى ليلقيه باليد اليسرى في البحر.

وائل رياض كنت أعده بالفعل ليأخذ مكان إبراهيم سعيد ولكن حظه سيىء معي إلى جانب إصابته التي استغرقت وقتا طويلا .

أما اللاعبان أحمد السيد ووائل جمعة، لاعبان مجتهدان ولهما مكان مع أي مدرب بالفريق وشادي محمد هو أفضل من ينفذ التعليمات بحذافيرها داخل الملعب.

سيد عبد الحفيظ، أقول عنه أنه عداء جيد فقط، يتشابه كثيرا مع محمد بركات نجم الإسماعيلي ولكن الفارق بينهما لصالح بركات من الناحية المهارية.

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هادي خشبة، يعيش أوهاما نفسية بأنه كبر في السن مع أنه أفضل لاعبي الأهلي خاصة في التوقع حينما يكون وجها لوجه مع مهاجم الفريق.

علاء إبراهيم، لا يريد أن يهز شجرة التفاح ليأكل ثمارها، يريد أن يأكل التفاح دون مجهود، لاعب كسول للغاية.

خالد بيبو لاعب طيب وهذا ينعكس للأسف على أداؤه داخل الملعب، فتارة تجده عملاقا وخطيرا وسريعا وهدافا وتارة أخرى يستسلم للمدافعين بنفس شخصيته الطيبة.

أحمد بلال أفضل مهاجم دربته في حياتي حتى الآن وهو مكسب الأهلي الحقيقي.

وهنا يتدخل مراسل الأهرام الرياضي سريعا.. "ولكنك وافقت على احتراف بلال في بداية الموسم؟".

ويرد جوزيه مستطرقا "لم يحدث أن فرطت فيه ولكنه كان غير جاهز بدنيا وكان نفسه في الملعب على حد تعبيركم بالعربية (مقطوع) لدرجة أنه بعد التمرين كان يستلقي على ظهره ولا يستطيع أن يأخذ نفسه وأعطيته الفرصة في بداية الموسم وسجل هدفا في مرمى الاتحاد بالقاهرة".

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وما هو دورك مستر جوزيه في صفقة إفيلينو وجيلبرتو؟

"بالمناسبة يجب أن تعلم أني طلبت لاعبا يسمي فلافيو فأتوا لي بإفيلينو ومن بعده رشحت جيلبرتو وهنا أيضا أحب أن أسرد قصة لا يعلمها أحد. في بداية الموسم طلبت التعاقد مع لاعب برازيلي يلعب في الدوري البرتغالي بسعر 200 ألف دولار وراتب 4 ألاف دولار شهريا ووعدوني بذلك ولكن لم يحدث وهذا اللاعب تم بيعه لنادي بنفيكا في يناير بمليوني دولار!"

كان اللاعب محمد فاروق دائما يشتكي بأنك لم تستغل موهبته في ضربات الرأس؟

"فاروق أصابني بالجنون! كان يلعب بالرأس بطريقة غير سليمة حاولت معه كثيرا وعلمته أن يلعب الكرة بمقدمة رأسه وليس بالجانبين. أعتقد لا يوجد أحد ينسى كرة عمارة الذهبية التي أضاعها بجانب رأسه ولكن عندما لعب بمقدمة رأسه في مباراة الإسماعيلي سجلها على الرغم من صعوبتها".

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تردد مستر مانويل عن وجود خلافات بينك وبين الجهاز الفني المعاون لك فما ردك؟

"لا أستطيع القول سوى أنهم أشخاص جيدون، ولكن دعني أضرب لك مثالا على التخبط. طلبت من جهازي المساعد مختار مختار وحسام البدري وأسامة عرابي أن يشاهدوا فريق القناة ويعدوا لي تقريرا قبل مباراتنا في الدور الثاني وشاهدوا جميعا مباراة القناة وبلدية المحلة وجاءت التقارير الثلاثة بأن القناة يلعب بمهاجم وحيد وخمس لاعبين في نصف الملعب و الاعتماد بشكل أساسي على الهجمة المرتدة وعلى هذا الأساس اخترت التشكيل ولعبت بثلاث مدافعين فقط لمواجهة المهاجم الوحيد وعند بداية المباراة اكتشفت شيئا عجيبا أن القناة يلعب بثلاث مهاجمين طوال الموسم وفي تلك المباراة فسجلوا هدف مبكر وأضاعوا ركلة جزاء وفي النهاية فزنا".

ما حقيقة خلافك مع علاء عبد الصادق مدير الكرة؟

أردف جوزيه "ارتكب علاء خطأ في غاية الخطورة قبل مباراة المقاولون في الأسبوع الأخير، سألت عن الملعب الذي ستقام فيه المباراة فقالوا استاد القاهرة، وأثناء توجه الأتوبيس لأداء المباراة فوجئت أنه غير ذاهب للاستاد. سألت وقتها هل المباراة ألغيت أم ماذا فقالوا لي ستقام في استاد المقاولون ألم يبلغك السيد علاء عبد الصادق؟ وهنا غضبت بشدة لإن مساحة الملعبين (القاهرة – المقاولون) مختلفة تماما وكنت أخذت في اعتباري في حالة لعب المباراة في القاهرة طالبت من لاعبي خط الوسط في حالة قطع الهجمات من لاعبي المقاولون بلعب الكرة طولية سريعة لخالد بيبو وفي الملعب عندما عرفت أننا في إستاد المقاولون (بقسمات الغضب على وجهه) طلبت منهم عدم لعب الكرات الطويلة وطلبت من شادي التقدم من خط الدفاع لوسط الملعب لزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب. ما ترونه في مصر صغيرا وبسيطا من الممكن أن يربك حسابات مباراة وهذا أمر في أوروبا كلها ولم أجده في الأهلي" .

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ما هي الأشياء الغريبة التي لم تراها أبدا؟

"طريقة تفكير اللاعبين في مصر تفكير طفولي. سمير كمونة طلب مني لعب مباراة ريال مدريد في بداية الموسم وإذا عرفتم السبب ستضحكون .. والسبب من وجهة نظر كمونة أن اتحاد الكرة أوقفه موسم بالكامل وهذه المباراة فرصة له لتسويقه في أوروبا وبالطبع رفضت.. مصلحة الفريق أهم من أي لاعب مهما يكن".

"وليد صلاح الدين كابتن الفريق قبل المباراة طلب مني اللعب ولو لخمس دقائق وقال بالحرف الواحد أن زيدان وراؤول وفيجو في الملعب ولا يصح أن يكون هو كابتن الأهلي ولا يلعب 5 دقائق على الأقل. وبالطبع لم أشركه".

عفوا مستر مانويل تصف وليد بأنه لاعب ذكي ولكن تستعين به في الدقائق الأخيرة مثل ما فعلت مع أبو مسلم وسعيد عبد العزيز؟

"وليد صلاح فعلت معه ذلك لإن لياقته ضعيفة الدقائق الأخيرة ستكون مناسبة له لتساويه في اللياقة وقتها مع لياقة لاعبي خط الدفاع المنهارين وهو سيتفوق عليهم وقتها بالذكاء والمهارة" .

"أبو مسلم هو السبب في طلبي ظهراء أجناب كُثر في الأهلي يحتاج مدربا خاص به على طول الخط يقول له اجري يا أبو مسلم ارفع يا أبو مسلم! وهذا مستحيل".

"سعيد عبد العزيز لا يستحق اللعب إطلاقا.. لاعب يخاف أن يتقدم خلف المهاجمين خوفا من انتقاد الجمهور لا تناسب شخصيته شخصية لاعبي الأهلي".

مستر مانويل هل تابعت تدريب الناشئين في مصر؟

"أسف ليس تدريب بل تهريج! المدربون غير معدين لهذا ولذلك قاعدة الناشئين بها مواهب ولكن تكتيكيا في منتهي السوء لا يمكنني أن أشرك لاعب لا يفهم توظيفه في الملعب".

أخيرا مستر مانويل هل من الممكن أن نراك في مصر مجددا؟

"بالتأكيد أتمنى ولكن ليس في هذا العام" .

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