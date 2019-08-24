أنهى صيام دام 467 يوما.. الهولندي يانسن يسجل هدفا لـ مونتيري في الدوري المكسيكي

استعاد المهاجم الهولندي فينسنت يانسن ذاكرته التهديفية وسجل هدفا بقميص فريقه الجديد مونتيري في الدوري المكسيكي.

فينسينت يانسن النادي : مونتيري مونتيري

الهولندي البالغ 25 عاما انضم لبطل دوري أبطال الكونكاكاف والمقرر أن يشارك في كأس العالم للأندية 2019 في قطر مقابل 9 مليون يورو الشهر الماضي قادما من توتنام الإنجليزي.

يانسن شارك لأول مرة بقميص مونتيري كبديل أمام تولوكا خلال 18 دقيقة حصل فيها على بطاقة صفراء.

ثم حل بديلا أمام سانتوس لاجونا في سادس جولات مرحلة أبرتورا الدوري المكسيكي لموسم 2019-2020، ليسجل هدفه الأول منذ 467 يوما.

هدف جاء رغم خسارة مونتيري لكنه الأول له منذ تسجيله آخر هدف بقميص فينيربهاتشه التركي الذي لعب له معارا الموسم قبل الماضي أمام كارابوك سبور في الدوري التركي.

هدف الرايادوس الوحيد في المباراة جاء في الدقيقة 83 من متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس في مباراة انتهت بنتيجة 2-1 لسانتوس.

يانسن الذي خاض 17 مباراة بقميص منتخب هولندا يأمل في استعادة المفقود من مسيرته بسبب الإصابات والجلوس على مقاعد البدلاء.

بعدما فشل في المواسم الثلاثة الأخيرة في تحقيق ما نجح به مع ألكمار عندما حقق لقب هداف الدوري الهولندي موسم 2015-16 برصيد 27 هدفا.

الهولندي سجل بقميص توتنام 6 أهداف فقط في 42 مباراة خلال موسمين و5 مع الكناري التركي في 18 مباراة.

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