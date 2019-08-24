ماليندي من زنزبار يتأهل إلى دور الـ32 لمواجهة المصري في الكونفدرالية

تأهل نادي ماليندي من دولة زنزبار لمواجهة المصري، في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ماليندي تغلّب على ضيفه مقديشيو سيتي الصومالي بهدف دون رد في إياب دور الـ64، ليعبر إلى الدور التالي مستفيدا من تعادله ذهابا خارج ملعبه 0-0.

وكان المصري واحدا من 11 ناديا تم إعفائهم من خوض منافسات دور الـ64.

وتقام مباراة الذهاب بين المصري وماليندي على أرض الأخير في أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر، فيما تقام مباراة الإياب على أرض مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.

كما تأهل بارولين الأوغندي إلى دور الـ32 بدوره، بتعادله 0-0 أمام مضيفه ماسترز سيكيوريتي من مالاوي، مستفيدا من انتصاره ذهابا 3-0.

وعبر يانج بافالوز من إسواتيني إلى الدور نفسه، بتعادله أمام ضيفه بيلدكون إف سي الزامبي 1-1، بعد الفوز ذهابا 1-0.

وتجاوز أزام يونايتد التنزاني بتغلبه على ضيفه فاسيل كيتيما الإثيوبي 3-1، ليعوض هزيمته ذهابا 0-1.

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