قال حلمي عبد الرازق مستشار الأهلي القانوني إنه حتى الآن لم يصله أي مراسلات من قبل النجم الساحلي لحل أزمة لاعب النادي الأحمر السابق والتونسي الحالي سليماني كوليبالي بشكل ودي.

وكان النجم الساحلي كشف في وقت سابق عن إرساله لخطاب إلى الأهلي لحل الأزمة.

وقال عبد الرازق لـFilGoal.com: "لم يصلني أي خطابات حتى الآن ولم يبلغني أي شخص من الإدارة بذلك".

وتابع "أي حل ودي آخر أو حديث مع النجم الساحلي يجب علي أن أعود لمجلس الإدارة أولا لمعرفة قرارهم نحن لدينا حكم ضد كوليبالي عليه تنفيذه".

وأضاف مستشار الأهلي القانوني "آخر مهلة من الفيفا لتنفيذ الحكم هي شهر سبتمبر وإلا سيتم إيقافه أو شطبه نهائيا".

وأكمل "كوليبالي حصل على بطاقة مؤقتة لمدة سنة لعب بها في النادي الأسكتلندي بارتيك ثيسل".

وعما أثير حول طلب اللاعب الإيفواري سدد الغرامة على 4 أقساط قال عبد الرازق بحسم "هذا كذب ولم يحدث أن تواصل معنا اللاعب أبدا منذ رحيله".

وكان كوليبالي انضم إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017 وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها 1.4 مليون دولار.

وبعد رحيله عن الأهلي أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندي عن ضمه لكوليبالي رسميا في أغسطس 2018.

ولم يشارك كوليبالي مع ثيسل سوى في 4 مباريات أولهم في أكتوبر 2018، قبل أن ينضم للنجم الساحلي مؤخرا.

صاحب الـ24 عاما سبق ومثل منتخب كوت ديفوار تحت 17 عاما في 9 مباريات. سجل فيهم 14 هدفا.

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