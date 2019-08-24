بالفيديو - تشيلسي يكسر لعنة سوء حظه ويحقق فوزه الأول مع لامبارد

نجح تشيلسي أخيرا في كسر لعنة سوء الحظ مع مدربه فرانك لامبارد ومعه بشكل عام بعد أن حقق انتصاره الأول في كل المسابقات هذا الموسم بعدما فاز ضد نورويتش سيتي بنتيجة 3-2.

تشيلسي لم يفز في أي مباراة بالدوري الإنجليزي خارج ستامفورد بريدج في آخر 4 جولات خاضها بالدوري لكنه نجح أخيرا في الخامسة ضد نورويتش سيتي.

ومع مدربه الجديد فرانك لامبارد، تشيلسي لم يحقق الفوز في آخر 3 مباريات خاضها في كل المسابقات هذا الموسم، إذ لعب في الدوري مباراتين خسر واحدة ضد مانشستر يونايتد وتعادل أخرى ضد ليستر سيتي كما خسر الدوري الأوروبي ضد ليفربول بركلات الترجيح.

المباراة بدأت بقوة من طرف تشيلسي، بعدما نجح تامي أبراهام بتحويل عرضية سيزار أزبليكويتا في الدقيقة الرابعة معلنا تقدم الزرق.

لمد يدم تقدم تشيلسي سوى 156 ثانية، وبالتحديد في الدقيقة السادسة نجح نورويتش سيتي في إدراك التعادل بعد عرضية أرضية من تيمو بوكي أسكنها تود كانتويل الشباك.

تواصل ضغط تشيلسي، ليسجل ماسون ماونت الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18، بعدما قام باختراق دفاعات نورويتش من على حافة منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.

وكاد تشيلسي أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 25 بعد رأسية ممتازة من أندرياس كريستينسين إلا أن كرول كان حاضرا في الموعد ليبعدها عن مرماه.

وسجل تيمو بوكي هدف التعادل لنورويتش سيتي في الدقيقة 30 بعد تمريرة من إيميليانو بوينديا غالطت دفاع تشيلسي.

مع بداية الشوط الثاني تواصل ضغط تشيلسي حتى سجل تامي أبراهام هدف الفوز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من منتصف الملعب من ماتيو كوفاسيتش، لتصل الكرة إلى الإنجليزي الشاب الذي سددها بقوة في شباك تيم كرول.

وكاد بن جودفري أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 72 من عمر اللقاء إلا أن العارضة أنقذت الزرق.

ورفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 4 في المركز العاشر بفارق نقطة عن نورويتش صاحب المركز الـ13.

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