خاص كيكي فلوريس يعلق لـ في الجول على ترشيحه لتدريب الأهلي

الجمعة، 23 أغسطس 2019 - 18:36

كتب : أمير عبد الحليم

كيكي فلوريس - الأهلي

كيكي سانشيز فلوريس اسم جديد ضمن المرشحين لتدريب الأهلي، فما موقفه من ذلك؟

رحلة الأهلي للبحث عن مدربه الجديد مازالت مستمرة مع دراسة لجنة التخطيط لأكثر من مرشح، من بينهم كيكي فلوريس وهو ما جعلنا نتحدث مع المدرب الإسباني.

وتواصل FilGoal.com مع فلوريس للحصول على تعليقه بخصوص ترشيحه لتدريب الأهلي.

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وقال فلوريس الذي فضل عدم الحديث بشكل مطول: "في الوقت الحالي لا أرغب في العودة للتدريب من جديد".

وأضاف "أسف، ولكنها الحقيقة. لا أرغب في العودة للتدريب حاليا".

الإسباني فلوريس صاحب الـ 54 عاما ليس جديدا على مسامع جماهير الكرة المصرية، وخصوصا مع ترشيحه في وقت سابق لتدريب منتخب مصر.

آخر مهام فلوريس التدريبية كانت مع شانجهاي الصيني في الفترة ما بين ديسمبر من عام 2018 وحتى يوليو من العام الحالي.

17 مباراة قادها فلوريس مع شانجهاي ونجح في الانتصار 5 مرات والتعادل 3 مرات ولكنه خسر 9 مرات، ليرحل مع وصول الجولة الـ 15 في الدوري.

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وسبق للإسباني فلوريس خوض تجربة عربية رفقة أهلي دبي والعين الإماراتي أيضا.

الإنجاز الأكبر في مسيرة فلوريس التدريبية كان مع أتليتكو مدريد عندما توج بطلا للدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي، إلى جانب لقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا موسم 2008-09.

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