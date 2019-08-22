طُرح اسمه ضمن قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، فتحركنا للتواصل معه ومعرفة ما هو جديد بالنسبة للمفاوضات ورأيه الشخصي. هنا نتحدث عن البرتغالي جايمي باتشيكو.

مصدر مسؤول في الأهلي كشف لـFilGoal.com وجود اسم باتشيكو ضمن المرشحين لتدريب الأهلي. (طالع التفاصيل)

فهل دخل الأهلي في مفاوضات حاليا مع المدرب؟ يُجيب باتشيكو: "حتى الآن لم يحدث أي اتصال معي، ولكنني لا أتعامل بصفة شخصية".

وأوضح "هناك وكيل مسؤول عن كل أعمالي وحتى هذه اللحظة لم يخطرني بوجود أي مفاوضات مع الأهلي. عندما تكون هناك اتصالات من أي أندية، تكون معه وليست معي بصورة مباشرة".

وواصل "كنت في عطلة في جنوب البرتغال خلال الأسبوعين الماضيين، وسأعود لمنزلي هذا الأسبوع. إذا كانت هناك أي عروض سيخبرني بها".

وتابع "دائما ما أتلقى عروضا من أندية مختلفة وأنا سعيد بهذا الأمر".

في حالة تلقيه اتصالات من الأهلي، هل سيكون باتشيكو مهتما؟

سؤال جديد من FilGoal.com يُجيب عنه مدرب الزمالك الأسبق قائلا: "بالتأكيد. الأهلي فريق كبير للغاية وحين تتحدث عنه فأنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية في العالم".

وأردف "ولكن كما قلت من قبل، لدي شخص مسؤول عن كل الأمور المتعلقة بمشواري التدريبي. سنلتقي خلال الأيام المقبلة ونناقش كل الأمور".

ورد المدرب على (البعض يقول أنك مدرب ذو طابع دفاعي)، قائلا: "لا أؤمن بهذه المقولة".

وشرح "في كرة القدم، الهجوم هو خير وسيلة للدفاع. أؤمن بأن عليك تطبيق الطريقة المناسبة للفريق الذي تقوم بتدريبه وبحسب المباراة التي تخوضها. لكنني لا أعتقد أنني مدرب دفاعي، ربما العكس هو الصحيح".

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تطرقنا في حديثنا مع باتشيكو، لمعرفة هل مازال على تواصل مع مانويل جوزيه الأسطورة التدريبية لـ الأهلي.

وقال باتشيكو: "الكل يعرف أن مانويل جوزيه صديق مقرب بالنسبة لي، ربما لا يعرف البعذ ذلك لكنه كان مدربي حين كنت لاعبا في سبورتنج لشبونة".

وتابع "بعد ذلك أصبحنا أصدقاء مقربين وهذا الأمر مستمر حتى اليوم".

وأتم "أتحدث مع جوزيه في كل شيء، وبالطبع كرة القدم تأتي في مقدمة هذه الأمور".

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