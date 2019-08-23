بيليرين: سيبايوس من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي

وصف هيكتور بيليرين ظهر أرسنال زميله داني سيبايوس بأنه "من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي".

لاعب الوسط الإسباني انضم لـ أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادما من ريال مدريد. ولكن بيليرين يعرفه جيدا بسبب مشاركة الثنائي معا في منتخب إسبانيا.

وتحدث بيليرين عن داني قائلا: "أعتقد أنه من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ أرسنال "لعبت مع داني منذ أن كنا في الـ 18 أو الـ 19 من عمرنا. لعبنا معا مع منتخب تحت 21 عاما في إسبانيا".

وواصل "هو لاعب عظيم وأعتقد أنه سيفيد أرسنال كثيرا. الدوري الإنجليزي يعد صعبا للغاية مقارنة بأي دوري آخر ولكنها أظهر لنا في التدريبات جاهزيته لذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "داني يقاتل من أجل تقديم الأفضل للفريق. يمتلك قلبا عظيما ويلعب من أجل كل من حوله. هو إضافة كبيرة لنا".

وساهم سيبايوس في رفع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما للقب أمم أوروبا وسجل مرتين وصنع مثلهما خلال ظهوره في 5 مباريات في البطولة.

وشارك صاحب الـ 23 عاما في أول مباراتين لـ أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ونجح في صناعة هدفين.

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