بالفيديو - نهاية بهزيمة قاسية.. فيرناندو توريس يودع كرة القدم

انتهت مسيرة فيرناندو توريس بخسارة قاسية في المباراة الأخيرة له بالسقوط أمام فيسيل كوبي في الدوري الياباني ضمن مباريات الجولة الـ 24 بنتيجة 6-1.

توريس خاض المباراة الأخيرة له أمام زملائه السابقين في المنتخب الإسباني ديفيد فيا وأندريس إنييستا، ولاعبي برشلونة السابقين سيرجي سامبر وتوماس فيرمالين.

توريس بدأ اللقاء رفقة ساجان توسو أمام إنييستا الذي ساهم في إنهاء الشوط الأول لفريقه بثلاثية دون رد.

ياماوتشي تقدم مبكرا لكوبي في الدقيقة 11، تبعه إنييستا الذي سجل الثاني لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 20.

صانع الألعاب الإسباني سجل الهدف السادس له الموسم الجاري.

بعد دقيقتين فقط أرسل إنييستا تمريرة قطرية إلى منطقة جزاء الخصم، انتهت بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سجل تاناكا بها الهدف الثالث لكوبي.

إنييستا خرج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وحل بدلا تاكويا يوساي.

فوروهاشي سجل هدف الرابع الدقيقة 54، ثم زاد من النتيجة 73 بهدف خامس وثاني له.

وقلص تاكاشي تاكويا النتيجة بهدف من رأسية في الدقيقة 79 حفظت ماء وجه فريقه.

ليحل فيا بديلا في الدقيقة 79، ويصنع الهدف السادس لياماوتشي في الدقيقة 86، لتصبح النتيجة 6-1.

فوز كوبي رفع رصيده إلى 29 نقطة ابتعد بها عن مناطق الهبوط في المركز الـ 11، بينما ظل ساجان توسو في المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة بفارق 6 نقاط عن قاع جدول الترتيب.

توريس البالغ 35 عاما خاض خلال مسيرته توج بألقاب كأس العالم 2010 ويورو 2020، ولقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي والدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد.

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