كرة طائرة – منتخب الناشئين يهزم اليابان ويتأهل لثمن نهائي المونديال

فاز منتخب مصر للناشئين على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم المقام في تونس.

وانتصر المنتخب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوطين، لتكون هي المرة الأولى في تاريخ منتخب مصر، التي يحقق فيها الفوز بأول ثلاث مباريات في دور المجموعات من البطولة.

الفراعنة تقدموا بشوطين مقابل لا شيء. بنتيجة 25-19 ثم 25-20، قبل أن يعود محاربو الساموراي ويحسمون الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 23-25 و15-25، ليحتكم الفريقان إلى الشوط الفاصل، والذي حسمته مصر بنتيجة 15-10.

وحل عبد الرحمن الحسيني ثانيا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ 24 نقطة في المباراة، خلف دايكي يامادا لاعب اليابان الذي سجل 27 هدفا.

وبتلك النتيجة، حافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الثالثة، فيما تحل اليابان ثانيا ثم الأرجنتين ثالثا وألمانيا رابعا، والمكسيك في المركز الخامس والأخير.

ويلتقي منتخب مصر مع المكسيك مساء غد السبت في الجولة الرابعة والأخيرة لدور المجموعات.

ويشارك منتخب الناشئين في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة.

وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فازت مصر بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.

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