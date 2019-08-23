أوباميانج: ثلاثي أرسنال يشبه صلاح وماني وفيرمينيو "أحد أفضل خطوط الهجوم في العالم"

شبه بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال ثلاثي فريقه بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، وذلك قبل المواجهة النارية المنتظرة بين المدفعجية وليفربول.

ليفربول يستضيف أرسنال مساء يوم السبت في قمة منتظرة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث أوباميانج عن ليفربول قائلا: "كما رأينا الموسم الماضي، ليفربول يعتمد على الثلاثي الهجومي الذي يقدم أداءً جيد جدا".

وأضاف في تصريحاته مع شبكة سكاي سبورتس "لماذا لا نفعل مثلهم؟ أعتقد أننا قادرون على ذلك وعلى مواجهتهم".

وتابع "مواجهة ليفربول ستكون صعبة للغاية. هم يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين ويحاولون الهجوم دائما وتسجيل وصناعة الأهداف، هم من أفضل الثلاثيات في العالم".

وأشار "نحن متشابهون. بيبي وأنا سريعان مثل محمد صلاح وماني، بينما لاكازيت يقدر على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينيو. نعم نحن متشابهون للغاية مع ثلاثي ليفربول".

وعن الشراكة بجانب الوافد الجديد بيبي، يقول المهاجم الجابوني: "الجميع متحمس للغاية لذلك. أتطلع للعب بجانبه".

وأكمل حديثه قائلا: "في البداية، بيبي يتحدث بالفرنسية وهذا يجعل الأمور سهلة بالنسبة له. لقد بدأ التدرب معنا قبل أسابيع قليلة ولكن من الجيد للغاية تواجده معنا".

واستكمل "الموسم الماضي كان رائعا للغاية لـ بيبي مع فريقه. هو يمتاز بسرعة رهيبة وإنهاء رائع على المرمى. سيكون رائعا معنا".

وعن طموحه في الموسم الجديد، شدد أوبا "هدفي هذا العام هو تسجيل أهداف أكثر من الموسم الماضي".

وأردف "الموسم الماضي كان موسمي الكامل الأول مع أرسنال وسعدت للغاية بتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع صلاح وماني. كان تحديا كبيرا بالنسبة لي".

وأتم "أما الموسم الحالي، فالأهم والأفضل هو مساهمة أهدافي في عودتنا لدوري أبطال أوروبا، وبشكل شخصي سأكون سعيدا إذا سجلت أكثر من الموسم الماضي".

وسجل أوبا 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بالتساوي مع صلاح وماني.

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