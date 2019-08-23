مؤتمر زيدان: لا مجال لرحيل كيلور نافاس.. وأنتظر نهاية موسم الانتقالات لأنتهي من أسئلتكم

شدد زين الدين الزيدان مدرب ريال مدريد على استمرار كيلور نافاس حارس الفريق، ولا وجود لإمكانية رحيله حاليا.

وعقد زيدان مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الجمعة، قبيل مباراة ريال مدريد مع بلد الوليد في الدوري الإسباني، تحدث فيه عن كيلور نافاس وجاريث بيل وجيمس رودريجيز، وموقف فريقه من ضم نيمار.

وجاء المؤتمر الصحفي لزيدان كاملا كالتالي:

نافاس سيبقى

"كيلور نافاس لاعب هام في ريال مدريد، كان دائما هكذا وسيبقى، لذلك لن نفكر في إمكانية رحيله".

"كيلور نافاس يريد أن يكون معنا، وستكون له الفرصة لإظهار أنه جيد جدا، وهذا دائما هو الأهم بالنسبة للاعب. لقد كان لاعبا محترفا دائما وهكذا أنا، وفي وجود العديد من المباريات، سأعتمد عليه حتما".

"من يحل محل نافاس؟ لا يجب أن أفكر بذلك، كيلور نافاس لاعبنا، بل ولاعب مهم أيضا بالنسبة لنا".

لقاء بلد الوليد

"العودة إلى سانتياجو برنابيو يجعلنا جميعا سعداء، وجميعنا نتطلع لموسم جديد ولمباراة أولى في برنابيو".

"لدينا مباراة غدا أمام بلد الوليد وهذا ما يجب أن نفكر فيه. هذا فقط ولا شيء غيره".

"الجماهير دائما تريد أن ترى الفريق يلعب بشكل جيد ويفوز، وهم يعرفون ما حدث هنا، الجيد والسيء، ونحن نريدهم أن يستمتعوا بفريقهم".

نيمار

"أريد أن يأتي يوم 2 سبتمبر سريعا، وقتها ستنتهي تلك الأسئلة أخيرا".

المعارون

"نعم أن المعارون سيلعبون ضدنا هذا الموسم. هذه حقيقة ويجب ان نتعامل معها".

"أنا لا أهتم سوى بمباراة الغد فقط".

قائمة الفريق

"مودريتش لم يقصد إيذاء لاعب الخصم. إنه لاعب نظيف وأعرف تفكيره تماما، لكنه تعرض للطرد طبقا لقوانين اللعبة الجديدة، وهذا يحدث أحيانا".

"جاريث بيل قدم مباراة جيدة أمام سيلتا فيجو، سواء هجوميا أو حتى دفاعيا. علينا أن نستمر بنفس النهج، وعلى الجميع أن يتطور بشكل كبير ليحقق أشياء كثيرة".

"ما تغير بخصوص جاريث بيل أنه سيبقى معنا. اللاعب يريد البقاء، وسنعتمد عليه. لقد أظهر أنه لاعب كبير، وعليه الآن إظهار أنه لاعب عظيم مرة أخرى".

"جيمس رودريجيز يعوض مودريتش؟ لم نقرر التشكيل بعد، سنقرر ذلك لاحقا".

"جيمس هو جيمس رودريجيز. يلعب كرة القدم بشكل جيد، ونحن سعداء لعودته إلينا مرة أخرى، وسأعتمد عليه مثل باقي اللاعبين كلهم بسبب كثرة المباريات التي ستجعلني أعتمد على الجميع".

"إعارة كوبو إلى ريال مايوركا خطوة في صالحه، لأنه سيحصل على فرصة المشاركة هناك والتطور".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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