تشكيل الأهلي - "أفشة" ووحيد ومتولي أساسيون أمام أطلع بره

أعلن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل مواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان في إياب دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل مشاركة الوافدون الجدد بشكل أساسي، محمود متولي في قلب الدفاع القادم من الإسماعيلي، ومحمد مجدي "أفشة" القادم من بيراميدز.

وكان "أفشة" قد شارك في مباراة بيراميدز بكأس مصر كبديل كأول ظهور له بقميص المارد الأحمر.

كما عاد محمود وحيد للظهور بقميص الأهلي منذ أبريل الماضي بعدما خاض لقاءين فقط منذ انضامه للأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره كالتالي:

حارس: علي لطفي

الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – محمود متولي – أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

أمامهما: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

الهجوم: صلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أليو ديانج – أحمد الشيخ – حسام عاشور - جيرالدو.

اقرأ أيضا

مؤتمر سولشاير: بوجبا ازداد قوة بما تعرض له.. وواثق من مشاهدته يسجل ركلات جزاء مجددا

نجم جديد في سان باولو.. نابولي يضم هيرفينج لوزانو رسميا

تشكيل الأهلي المتوقع – صفقتان يبدآن لأول مرة.. وصلاح محسن يقود الهجوم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-8-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ودوري إنجليزي وإسباني

مدرب الأهلي – أوتوري.. الرجل الذي لا يبيع الأوهام