مؤتمر لامبارد: لا مجال لخروج أحد.. ويأمل في عودة رودريجير مبكرا

يواصل فرانك لامبارد المدير الفني الإنجليزي لتشيلسي ثقته في لاعبي الفريق قبل مواجهة نورويتش سيتي في ثالث مواجهات الدوري الإنجليزي.

ويأمل البلوز في تحقيق الفوز الأول لهم في الموسم، عقب خسارتين أمام ليفربول ومانشستر يونايتد والتعادل مع ليستر سيتي بملعب ستامفورد بريدج.

لامبارد تحدث في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء عن إمكانية رحيل لاعبين جدد قبل نهاية الميركاتو الحالي: "أنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها، نحن نحتاج لاعبين لكننا لسنا قادرين على إبرام التعاقدات، لذلك لن يرحل أحد عن الفريق".

ويمتلك تشيلسي أكثر من اسم قد يرحل في الأيام الأخيرة أبرزهم الغاني عبد الرحمن بابا، والهولندي ماركو فان خينكل والبرازيلي كينيدي والفرنسي تيموي باكايوكو.

كما أبدي لامبارد سعادته بأداء البلجيكي ميتشي باتشواي الذي أثار إعجابه في تدريبات الفريق في منتصف الأسبوع: "الفريق يحتاج لأن يكون أكثر حسما أمام المرمى، وما حصلت عليه هو سلوك جيد من المهاجمين الثلاثة وجميع اللاعبين".

وتابع "تسديدة تامي إبراهام ارتدت من قائم مانشستر يونايتد تلك قصة مختلفة، لكن علينا الآن أن نواصل الإيمان".

سجل مهاجمو تشيلسي هدفا وحيدا حتى الآن من أصل 3 أهداف، جاء عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في شباك ليفربول في السوبر الأوروبي.

وتعرض الفرنسي نجولو كانتي في الكاحل إذ ينتظر أن يتم تقييم حالته وفرص اللعب خلال 24 ساعة.

كما غاب الإسباني بيدرو عن تدريبات أمس الخميس، إذ يأمل لامبارد في عودة أنطونيو روديجير للمشاركة في أسرع وقت قبل مواجهة شيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل.

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